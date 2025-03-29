Опасные разговоры: Россия переживает эпидемию дистанционного мошенничества

Опасные разговоры: Россия переживает эпидемию дистанционного мошенничестваСовременные технологии позволяют преступникам создавать более убедительные сценарии обмана, говорят эксперты
Госдума 25 марта единогласно приняла закон, направленный на противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Документ объединил около 30 мер защиты общества от данного вида преступлений. Инициатива содержала целый ряд новелл, в том числе запрет на использование иностранных мессенджеров для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов при общении с клиентами. От рекламных и спам-рассылок появится возможность отказаться в личном кабинете абонента сотового оператора. Кроме того, появится возможность запрета заключения договора на оказание услуг связи без личного присутствия потенциального абонента.
По данным ЦБ в 2024 г. объем операций без согласия клиентов финансовых организаций увеличился на 74,36% по сравнению с предыдущим годом, основная часть была связана с похищением средств у физических лиц – так, объем операций, проведенных без добровольного согласия клиентов, превысил 27 млрд руб. Теперь при снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. Количество мошеннических операций с использованием платежных карт достигло 821 870, при этом злоумышленники все чаще прибегают к схемам, убеждая жертв передавать и наличные деньги.
Жертвами злоумышленников становятся люди самых разных возрастов, профессий и социальных групп. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов уверен, что так происходит потому, что мошенники апеллируют к самым сильным человеческим чувствам: «В основе их манипуляций лежит эксплуатация любви к ближнему и страха за близких. Они создают искусственный стресс, ситуации, в которых жертва, движимая благородными побуждениями или паническим ужасом, теряет бдительность». Эксперт отмечает схожесть инструментария мошенников с арсеналом маркетологов: «Цель у них одна: заставить человека совершить определенное действие. Но если маркетологи используют эти методы для продвижения товаров и услуг, то мошенники – для личного обогащения».
Самый известный и «рабочий» способ обмана – звонки или сообщения от лиц, утверждающих, что они представляют официальные органы. Но в эпоху искусственного интеллекта и продвинутых дипфейков нельзя доверять даже голосу своего родственника, который «попал в беду». По словам Сафонова, еще один эффективный метод обмана – создание искусственного дефицита времени: «Современный человек привык быстро избавляться от проблем, даже если это невозможно, и поэтому когда его ставят перед необходимостью немедленно принять решение, критическое мышление отключается. Мошенники умело пользуются этим, не давая жертве возможности обдумать ситуацию и, например, посоветоваться с близкими». А благодаря утечкам баз данных мошенники располагают огромными массивами личной информации, считает Сафонов.
Клинический психолог Кристина Муховикова уверена, что телефонными и интернет-мошенниками движет в том числе ощущение безнаказанности. «Кибермошенничество – это особый феномен, принципиально отличающийся от традиционных преступлений. Зачастую поймать киберпреступника сложнее, особенно если он обладает профессиональными навыками, что делает его восприятие последствий собственных действий иным, отличающимся от восприятия “классических” преступлений» – отмечает эксперт. «Мошенники постоянно учатся, изучают слабые места как у людей, так и у банков, строят гипотезы и проверяют, что там на самом деле у человека на другом конце провода в голове, – говорит бывший работник этой "сферы" на условиях анонимности. – Каждый успешный ход похож на пройденный уровень в компьютерной игре, где испытываешь настоящий прилив адреналина».
«Ситуация с дистанционным мошенничеством достигла критической точки, и пора признать, что существующие меры не дают должного эффекта. К сожалению, основная тяжесть борьбы с этой проблемой неоправданно возложена на банки, которые, по сути, не обладают достаточными инструментами и полномочиями для этого», – говорит заведующий кафедрой банковского дела факультета экономики НИУ ВШЭ Василий Солодков. До тех пор, пока не будет налажена эффективная система выявления и наказания мошенников, преступность будет процветать. Директор компании Ideco (российский разработчик продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур) Дмитрий Хомутов говорит, что в 2025 г. прогнозируется рост использования ИИ в киберпреступности.
«Дистанционные мошенничества становятся все более изощренными, это требует от правоприменителей гибкости и способности адаптировать законы к быстро меняющемуся цифровому пространству, – говорит советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. – Уголовное право в данном случае может эффективно решать вопросы посредством более детальных разъяснений Верховного суда. В частности, по вопросам разграничения норм ст. 158, 159, 159.3 и 159.6 УК РФ». Адвокат в области уголовного права Андрей Гривцов относится к изменениям в законодательстве скептически: «Важно наладить более эффективное взаимодействие между правоохранительными органами, банками и операторами связи, чтобы оперативно обмениваться информацией и предотвращать мошеннические операции».