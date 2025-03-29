Опасные разговоры: Россия переживает эпидемию дистанционного мошенничества

Клинический психолог Кристина Муховикова уверена, что телефонными и интернет-мошенниками движет в том числе ощущение безнаказанности. «Кибермошенничество – это особый феномен, принципиально отличающийся от традиционных преступлений. Зачастую поймать киберпреступника сложнее, особенно если он обладает профессиональными навыками, что делает его восприятие последствий собственных действий иным, отличающимся от восприятия “классических” преступлений» – отмечает эксперт. «Мошенники постоянно учатся, изучают слабые места как у людей, так и у банков, строят гипотезы и проверяют, что там на самом деле у человека на другом конце провода в голове, – говорит бывший работник этой "сферы" на условиях анонимности. – Каждый успешный ход похож на пройденный уровень в компьютерной игре, где испытываешь настоящий прилив адреналина».