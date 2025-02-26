Депутаты предложили ЦБ составить рейтинг безопасных банков

Но реализация инициативы требует четкой методологии, исключающей искажения и стимулирующей реальную защиту заемщиков, а не формальное улучшение показателей, указывает Яковлева. В частности, рейтинг, основанный только на количестве выявленных случаев, может создать искаженную картину, считает она: крупные банки окажутся в худшем положении, хотя могут эффективнее бороться с мошенничеством. С ней согласен заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов: если ЦБ будет публиковать ежеквартальный рейтинг кредитных организации‌, основанный на соотношении объема выданных займов к количеству выявленных мошеннических действий в отношении их клиентов, то он, скорее всего, будет исключительно статичным в части лидерства, а изменения будут видны только за пределами первой десятки банков. На долю всего четырех банков – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Т-банк – в прошлом году приходилось 79,3% всего объема кредитования физлиц, поэтому велика вероятность, что именно на их долю приходится и львиная доля всех случаев мошенничества просто потому, что клиентов у них гораздо больше, чем у всех прочих, поясняет он. В итоге такой рейтинг мало что изменит для граждан и не будет стимулировать переток клиентов в сторону менее крупных кредитных организаций, полагает он.