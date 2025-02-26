Депутаты предложили ЦБ составить рейтинг безопасных банков

Депутаты предложили ЦБ составить рейтинг безопасных банковБанкиры и юристы поддерживают направленную на борьбу с мошенниками инициативу, но есть нюансы
В функции Банка России предлагают добавить ежеквартальную публикацию рейтинга безопасных банков, который будет рассчитываться как соотношение объема выданных кредитов к количеству выявленных мошеннических операций по ним. Соответствующий законопроект группа депутатов из партии «Справедливая Россия», среди которых Сергей Миронов и Олег Нилов, внесла в Госдуму 26 февраля.
Документ предполагает поправки в два федеральных закона – о Центробанке и банках – в части совершенствования мер по предупреждению мошенничества в сфере заемных средств. В частности, в функциях ЦБ предложено прописать, что он совместно с правительством утверждает критерии оценки частоты и масштаба выявленных банками мошеннических действий с заемными средствами. Эти критерии Центробанк затем должен использовать для составления рейтинга безопасности банков, отмечается в законопроекте. Также поправки вводят обязанность банков информировать клиентов о возможных рисках мошенничества и внедрять механизмы выявления и пресечения подозрительных операций.
Законопроект направлен на устранение правовых пробелов и создание эффективных механизмов защиты заемщиков и банков от мошеннических действий, говорится в пояснительной записке. Депутаты считают, что сейчас отсутствует прозрачный механизм оценки деятельности кредитных организаций в сфере противодействия мошенничеству, а это «снижает их заинтересованность в активном внедрении передовых мер безопасности». Кроме того, сейчас клиенты банков недостаточно информированы о возможных рисках и способах защиты персональных данных, поэтому их легко вовлечь в преступные схемы, полагают депутаты.
Необходимость публиковать рейтинг безопасности банков в пояснительной записке объясняется тем, что граждане и бизнес должны получать дополнительные сведения о деятельности кредитных организаций в сфере противодействия мошенничеству. «Такой подход позволит заемщикам осознанно подходить к выбору финансовых учреждений и повысит уровень доверия к банковской системе без создания дополнительных административных барьеров для бизнеса», – говорится в документе.
Кредитное мошенничество подразумевает, что жертвы передают аферистам деньги, полученные в долг у банка. Кредитные деньги составили в 2024 г. около 40% всех похищенных у граждан средств, тогда как в 2023 г. – порядка 25%, сказала на форуме по кибербезопасности в финансах председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 19 февраля. Всего мошенники украли у граждан почти 27 млрд руб. в прошлом году.
Оценка рынка
ВТБ, как и другие кредитные организации, давно передает информацию о мошенничестве в Банк России, и работа по информированию клиентов идет постоянно, сказал «Ведомостям» его представитель. Но банк все равно поддерживает идею создания четких критериев для оценки махинаций с заемными средствами, так как это поможет лучше выявлять и предотвращать мошеннические схемы, а также повысит доверие клиентов к банкам, отметил он. Без четких критериев понятия «мошенничество с заемными средствами» недобросовестные банки могут манипулировать данными, чтобы занять более выгодные позиции в рейтинге, пояснил представитель госбанка.
Банк Дом.РФ тоже поддерживает инициативу, потому что каждый банк должен инвестировать в защиту и внедрять эффективные меры противодействия мошенничеству, сказал «Ведомостям» вице-президент по информационной безопасности банка Дмитрий Никишов. Публикация рейтинга безопасности банков будет способствовать формированию справедливой и объективной картины сектора, считает он. Это может простимулировать участников рынка к принятию дополнительных мер защиты от мошенничества с целью повышения позиции в рейтинге, пояснил Никишов. Кроме того, данная информация будет полезна клиентам и может послужить критерием выбора в пользу банка, добавил он.
Введение единых стандартов выявления мошенничества – позитивная мера, так как сегодня у банков нет унифицированного подхода, оценивает законопроект директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Идея разработки критериев оценки частоты и масштаба мошеннических действий, безусловно, полезна, согласна директор петербургского офиса «Митра», руководитель практики частных клиентов Алина Лактионова. Четкие критерии позволят объективно оценивать ситуацию в каждом банке и сравнивать их между собой, что является важным шагом к стандартизации подходов по выявлению и предотвращению мошенничества, отмечает она.
Но реализация инициативы требует четкой методологии, исключающей искажения и стимулирующей реальную защиту заемщиков, а не формальное улучшение показателей, указывает Яковлева. В частности, рейтинг, основанный только на количестве выявленных случаев, может создать искаженную картину, считает она: крупные банки окажутся в худшем положении, хотя могут эффективнее бороться с мошенничеством. С ней согласен заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов: если ЦБ будет публиковать ежеквартальный рейтинг кредитных организации, основанный на соотношении объема выданных займов к количеству выявленных мошеннических действий в отношении их клиентов, то он, скорее всего, будет исключительно статичным в части лидерства, а изменения будут видны только за пределами первой десятки банков. На долю всего четырех банков – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Т-банк – в прошлом году приходилось 79,3% всего объема кредитования физлиц, поэтому велика вероятность, что именно на их долю приходится и львиная доля всех случаев мошенничества просто потому, что клиентов у них гораздо больше, чем у всех прочих, поясняет он. В итоге такой рейтинг мало что изменит для граждан и не будет стимулировать переток клиентов в сторону менее крупных кредитных организаций, полагает он.
Поэтому важно разработать комплексную методику оценки безопасности, учитывающую не только количество выявленных случаев мошенничества, но и профилактические меры, предпринимаемые банками, считает Лактионова. Также необходимо обеспечить прозрачность и объективность формирования рейтинга, чтобы исключить возможность манипулирования данными, добавляет она.
Ущерб от действий мошенников, зафиксированный МВД в 2024 г., составил 200 млрд руб. и вырос за год на 36%, поделился статистикой замминистра МВД Андрей Храпов на форуме по кибербезопасности в финансах. Этот рост происходил за счет кредитных денег, отмечал он, добавляя, что подготовка к атаке на жертву ведется на очень серьезном уровне. Зачастую этому способствуют как дипфейки, так и персональные данные граждан, которые «в разное время и в разных видах» утекли, рассказывал Храпов.
12 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит так называемый период охлаждения в потребительском кредитовании. Согласно документу, банки и МФО обязаны предоставлять заемщику средства не ранее чем через четыре часа, если сумма кредита варьируется от 50 000 до 200 000 руб., и не раньше чем через 48 часов, если кредит превышает 200 000 руб. Эти новые требования заработают с сентября и не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо.