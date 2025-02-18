Число мошеннических операций с картами увеличилось до 821 870 в 2024 году
Количество операций злоумышленников с использованием платежных карт в 2024 г. превысило остальные типы мошенничества и достигло 821 870. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.
По информации регулятора, наибольший объем хищений денег осуществлялся по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (9,6 млрд руб.). На этот тип операций также приходится наибольший объем возмещенных клиентам средств, он составляет 1,3 млрд руб.
16 февраля финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала «Ведомостям», что ее служба фиксирует рост обращений граждан с жалобами на списание денежных средств в результате действий мошенников. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. их число выросло в 1,6 раза – с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов и оформлении кредитов с последующим выводом средств.
По ее словам, в январе 2025 г. служба фиксирует рост количества обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только вложенные средства, но и всю доходность по ним.
3 января МВД России сообщило, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил свыше 168 млрд руб. Всего в России за указанный период было выявлено более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г.