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Число мошеннических операций с картами увеличилось до 821 870 в 2024 году

Ведомости

Количество операций злоумышленников с использованием платежных карт в 2024 г. превысило остальные типы мошенничества и достигло 821 870. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

По информации регулятора, наибольший объем хищений денег осуществлялся по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (9,6 млрд руб.). На этот тип операций также приходится наибольший объем возмещенных клиентам средств, он составляет 1,3 млрд руб.

16 февраля финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала «Ведомостям», что ее служба фиксирует рост обращений граждан с жалобами на списание денежных средств в результате действий мошенников. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. их число выросло в 1,6 раза – с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов и оформлении кредитов с последующим выводом средств.

По ее словам, в январе 2025 г. служба фиксирует рост количества обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только вложенные средства, но и всю доходность по ним.

3 января МВД России сообщило, что материальный ущерб от дистанционных хищений за 11 месяцев 2024 г. составил свыше 168 млрд руб. Всего в России за указанный период было выявлено более 702 000 IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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