Число мошеннических операций с картами увеличилось до 821 870 в 2024 году

16 февраля финансовый уполномоченный Светлана Максимова рассказала «Ведомостям», что ее служба фиксирует рост обращений граждан с жалобами на списание денежных средств в результате действий мошенников. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. их число выросло в 1,6 раза – с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов и оформлении кредитов с последующим выводом средств.