Россиянам начали поступать фейковые письма о попытках войти в «Госуслуги»

13 апреля в МВД России предупреждали, что аферисты взламывают личные кабинеты на «Госуслугах» под предлогом записи на диспансеризацию в поликлинику. Мошенники по телефону просят назвать код из СМС для входа в личный кабинет жертвы якобы для записи на медосмотр. Когда доступ к аккаунту получен, уже другой аферист сообщает о взломе аккаунта. Для решения проблемы злоумышленник предлагает оформить фейковое заявление и выслать фотографию банковских карт.