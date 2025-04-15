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Россиянам начали поступать фейковые письма о попытках войти в «Госуслуги»

Ведомости

Гражданам России стали приходить фейковые сообщения якобы от портала «Госуслуги». В электронных письмах говорится о попытке входа в учетную запись с других устройств.

На такие сообщения обратило внимание «РИА Новости». Письма приходят на электронную почту пользователя, в них говорится об успешном входе в учетную запись и зафиксированном входе с нового устройства. Название аккаунта указано с ошибкой – Gos uslugi (раздельное написание). Жертве, если она не заходила в аккаунт, рекомендуется связаться со службой поддержки по поддельному номеру телефона.

13 апреля в МВД России предупреждали, что аферисты взламывают личные кабинеты на «Госуслугах» под предлогом записи на диспансеризацию в поликлинику. Мошенники по телефону просят назвать код из СМС для входа в личный кабинет жертвы якобы для записи на медосмотр. Когда доступ к аккаунту получен, уже другой аферист сообщает о взломе аккаунта. Для решения проблемы злоумышленник предлагает оформить фейковое заявление и выслать фотографию банковских карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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