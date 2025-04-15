Россиянам начали поступать фейковые письма о попытках войти в «Госуслуги»
Гражданам России стали приходить фейковые сообщения якобы от портала «Госуслуги». В электронных письмах говорится о попытке входа в учетную запись с других устройств.
На такие сообщения обратило внимание «РИА Новости». Письма приходят на электронную почту пользователя, в них говорится об успешном входе в учетную запись и зафиксированном входе с нового устройства. Название аккаунта указано с ошибкой – Gos uslugi (раздельное написание). Жертве, если она не заходила в аккаунт, рекомендуется связаться со службой поддержки по поддельному номеру телефона.
13 апреля в МВД России предупреждали, что аферисты взламывают личные кабинеты на «Госуслугах» под предлогом записи на диспансеризацию в поликлинику. Мошенники по телефону просят назвать код из СМС для входа в личный кабинет жертвы якобы для записи на медосмотр. Когда доступ к аккаунту получен, уже другой аферист сообщает о взломе аккаунта. Для решения проблемы злоумышленник предлагает оформить фейковое заявление и выслать фотографию банковских карт.