Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под предлогом записи на диспансеризацию

Аферисты также представляются сотрудниками «Госуслуг» под предлогом помощи с услугой по установке самозапрета на кредиты. Жертва мошенников переходит по фишинговой ссылке, думая, что так можно исправить заявление, но попадает на портал, имитирующий «Госуслуги». После ввода данных для авторизации сведения попадают к злоумышленникам, которые с помощью этой информации могут авторизоваться в приложении банка посредством «Госуслуг» и завладеть доступом к счетам. Фишинг в ВТБ считают самым частым способом кражи средств с банковских карт.