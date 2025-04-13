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Мошенники стали взламывать «Госуслуги» под предлогом записи на диспансеризацию

Ведомости

Мошенники взламывают личные кабинеты на «Госуслугах» под предлогом записи на диспансеризацию в поликлинику. После чего они могут получить доступ к банковским картом и похитить денежные средства. О схеме преступников россиян предупредили в МВД России.

В полиции рассказали ТАСС, что злоумышленники по телефону просят назвать код из СМС для входа в личный кабинет гражданина якобы для записи на медосмотр. После того, как они получают доступ к аккаунту, уже другой человек сообщает попавшему на уловку, что личный кабинет взломан.

 Чтобы решить проблему, предлагается заполнить фейковое заявление и выслать фотографию банковских карт. После этого мошенники списывают с них деньги.

Аферисты также представляются сотрудниками «Госуслуг» под предлогом помощи с услугой по установке самозапрета на кредиты. Жертва мошенников переходит по фишинговой ссылке, думая, что так можно исправить заявление, но попадает на портал, имитирующий «Госуслуги». После ввода данных для авторизации сведения попадают к злоумышленникам, которые с помощью этой информации могут авторизоваться в приложении банка посредством «Госуслуг» и завладеть доступом к счетам. Фишинг в ВТБ считают самым частым способом кражи средств с банковских карт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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