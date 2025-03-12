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Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты

Ведомости

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обманывать россиян. Аферисты представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы неправильно установлено, после чего предлагают исправить ситуацию, перейдя по ссылке, являющейся фишинговой, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

В ассоциации пояснили, что жертва мошенников переходит по ссылке, думая, что так можно исправить заявление, но попадает на портал, имитирующий «Госуслуги». После ввода данных для авторизации сведения попадают к злоумышленникам, которые с помощью этой информации могут авторизоваться в приложении банка посредством «Госуслуг» и завладеть доступом к счетам.

Кроме того, фишинговая ссылка способна «заразить» телефон вирусом – такая программа может читать сообщения, включая коды для входа на портал «Госуслуги» или в онлайн-банк.

1 марта на сайте «Госуслуги» появилась функция добровольного запрета на кредиты и займы, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно с помощью заявления на портале, для этого потребуется электронная подпись. 3 марта Минцифры сообщало, что за первые два дня работы сервиса по самозапрету на кредиты им воспользовались 1,7 млн человек, средний возраст заявителя – 53 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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