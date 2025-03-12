Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обманывать россиян. Аферисты представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы неправильно установлено, после чего предлагают исправить ситуацию, перейдя по ссылке, являющейся фишинговой, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.
В ассоциации пояснили, что жертва мошенников переходит по ссылке, думая, что так можно исправить заявление, но попадает на портал, имитирующий «Госуслуги». После ввода данных для авторизации сведения попадают к злоумышленникам, которые с помощью этой информации могут авторизоваться в приложении банка посредством «Госуслуг» и завладеть доступом к счетам.
Кроме того, фишинговая ссылка способна «заразить» телефон вирусом – такая программа может читать сообщения, включая коды для входа на портал «Госуслуги» или в онлайн-банк.
1 марта на сайте «Госуслуги» появилась функция добровольного запрета на кредиты и займы, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно с помощью заявления на портале, для этого потребуется электронная подпись. 3 марта Минцифры сообщало, что за первые два дня работы сервиса по самозапрету на кредиты им воспользовались 1,7 млн человек, средний возраст заявителя – 53 года.