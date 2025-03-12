Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты

1 марта на сайте «Госуслуги» появилась функция добровольного запрета на кредиты и займы, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно с помощью заявления на портале, для этого потребуется электронная подпись. 3 марта Минцифры сообщало, что за первые два дня работы сервиса по самозапрету на кредиты им воспользовались 1,7 млн человек, средний возраст заявителя – 53 года.