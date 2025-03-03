Самозапретом на кредиты за два дня воспользовались почти 2 млн человек
За первые два дня работы сервиса по самозапрету на кредиты и займы на «Госуслугах» им воспользовались 1,7 млн человек, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Средний возраст заявителя – 53 года. Наиболее часто заявления на кредитный самозапрет подавали в Москве (351 000), Санкт-Петербурге (143 900), Московской области (112 300), Краснодарском крае (69 300), Свердловской (50 500) и Ростовской (43 500) областях, Башкортостане (42 700), Татарстане (41 800), а также Новосибирском (42 400) и Нижегородском (37 600) регионах.
Слово «самозапрет» стало первым в топе запросов роботу Максу, он дал 3,4 млн консультаций на эту тему, отметили в Минцифры.
Функция добровольного запрета на кредиты и займы заработала на портале «Госуслуги» 1 марта. С установкой самозапрета в кредитной истории клиента появляется специальная отметка с датой начала его действия. При ее наличии банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно, подав заявление на портале, для этого будет необходима электронная подпись.
1 марта начал действовать закон об установке самозапрета на выдачу потребительских кредитов или займов. Снять запрет можно по прошествии определенного времени. По словам авторов инициативы, «период охлаждения» позволит не допустить мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.