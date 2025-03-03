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Самозапретом на кредиты за два дня воспользовались почти 2 млн человек

Ведомости

За первые два дня работы сервиса по самозапрету на кредиты и займы на «Госуслугах» им воспользовались 1,7 млн человек, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Средний возраст заявителя – 53 года. Наиболее часто заявления на кредитный самозапрет подавали в Москве (351 000), Санкт-Петербурге (143 900), Московской области (112 300), Краснодарском крае (69 300), Свердловской (50 500) и Ростовской (43 500) областях, Башкортостане (42 700), Татарстане (41 800), а также Новосибирском (42 400) и Нижегородском (37 600) регионах.

Слово «самозапрет» стало первым в топе запросов роботу Максу, он дал 3,4 млн консультаций на эту тему, отметили в Минцифры.

Функция добровольного запрета на кредиты и займы заработала на портале «Госуслуги» 1 марта. С установкой самозапрета в кредитной истории клиента появляется специальная отметка с датой начала его действия. При ее наличии банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно, подав заявление на портале, для этого будет необходима электронная подпись.

1 марта начал действовать закон об установке самозапрета на выдачу потребительских кредитов или займов. Снять запрет можно по прошествии определенного времени. По словам авторов инициативы, «период охлаждения» позволит не допустить мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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