Самозапретом на кредиты за два дня воспользовались почти 2 млн человек

Функция добровольного запрета на кредиты и займы заработала на портале «Госуслуги» 1 марта. С установкой самозапрета в кредитной истории клиента появляется специальная отметка с датой начала его действия. При ее наличии банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Отменить ограничение можно, подав заявление на портале, для этого будет необходима электронная подпись.