ВТБ назвал фишинг самым частым способом краж с банковских карт
Самым популярным способом кражи средств с банковских карт является фишинг, среди часто используемых мошенниками схем также числятся социальная инженерия и NFC-клоны карт. Об этом сообщает ВТБ.
На просторах сети все чаще можно встретить поддельные интернет-магазины, предлагающие товары по выгодной стоимости, отмечают в финансовой организации. От клиента требуется ввести логин, пароль, номер карты и др. Ради формальности мошенники отправляют жертвам фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты они перестают выходить на связь, а сайт удаляется.
Применяя метод социальной инженерии, аферисты представляются сотрудниками банка или службы безопасности, убеждая собеседников предоставить им доступ к карте и личным данным. В частности, мошенники могут просить сообщить код из смс, заявляют о якобы подозрительной активности с просьбой подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты и др.
Самой популярной схемой по изготовлению виртуальных клонов карт является применение шпионского программного обеспечения (ПО). Оно позволяет управлять смартфоном дистанционно, включая камеру, микрофон и функции NFC. Когда ПО уже установлено, злоумышленники уговаривают жертву подтвердить данные. Для этого они просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, после чего ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. NFC в это время активируется, а данные карты перехватываются и привязываются к устройству мошенников.
В ВТБ обращают внимание, что мошенников чаще привлекают люди среднего возраста, так как они финансово стабильны. С попыткой финансового мошенничества может столкнуться практически каждый второй владелец банковских карт, считают в банке.