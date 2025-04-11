ВТБ назвал фишинг самым частым способом краж с банковских карт

Самой популярной схемой по изготовлению виртуальных клонов карт является применение шпионского программного обеспечения (ПО). Оно позволяет управлять смартфоном дистанционно, включая камеру, микрофон и функции NFC. Когда ПО уже установлено, злоумышленники уговаривают жертву подтвердить данные. Для этого они просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, после чего ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. NFC в это время активируется, а данные карты перехватываются и привязываются к устройству мошенников.