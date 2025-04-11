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ВТБ назвал фишинг самым частым способом краж с банковских карт

Ведомости

Самым популярным способом кражи средств с банковских карт является фишинг, среди часто используемых мошенниками схем также числятся социальная инженерия и NFC-клоны карт. Об этом сообщает ВТБ.

На просторах сети все чаще можно встретить поддельные интернет-магазины, предлагающие товары по выгодной стоимости, отмечают в финансовой организации. От клиента требуется ввести логин, пароль, номер карты и др. Ради формальности мошенники отправляют жертвам фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты они перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Применяя метод социальной инженерии, аферисты представляются сотрудниками банка или службы безопасности, убеждая собеседников предоставить им доступ к карте и личным данным. В частности, мошенники могут просить сообщить код из смс, заявляют о якобы подозрительной активности с просьбой подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты и др.

Самой популярной схемой по изготовлению виртуальных клонов карт является применение шпионского программного обеспечения (ПО). Оно позволяет управлять смартфоном дистанционно, включая камеру, микрофон и функции NFC. Когда ПО уже установлено, злоумышленники уговаривают жертву подтвердить данные. Для этого они просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, после чего ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. NFC в это время активируется, а данные карты перехватываются и привязываются к устройству мошенников.

В ВТБ обращают внимание, что мошенников чаще привлекают люди среднего возраста, так как они финансово стабильны. С попыткой финансового мошенничества может столкнуться практически каждый второй владелец банковских карт, считают в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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