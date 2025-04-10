Банки заблокировали более 700 000 счетов дропперов в 2024 году
Российские банки в 2024 г. заблокировали более 700 000 счетов дропперов – людей, которые добровольно или неумышленно передают мошенникам данные своих карт, например, для обналичивания похищенных денег. Об этом заявил замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка Андрей Рассказов.
Банки усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, рассказал управленец ЦБ на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к тому, что средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 г. до дней и минут к концу 2024 г.
В марте председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ выступила за введение уголовной ответственности для дропперов. Но на первый раз она предложила обойтись предупреждением, поскольку мошенники в качестве дропперов зачастую привлекают подростков, которые даже не осознают грозящую им ответственность.
Кроме того, ЦБ выступает за введение ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эта мера не затронет обычных россиян, потому что им, в отличие от дропперов, не нужно открывать по сотне, а то и по тысяче карт. Такой опыт ограничений уже есть в Казахстане.