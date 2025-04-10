Банки заблокировали более 700 000 счетов дропперов в 2024 году

Банки усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, рассказал управленец ЦБ на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к тому, что средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 г. до дней и минут к концу 2024 г.