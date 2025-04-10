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Банки заблокировали более 700 000 счетов дропперов в 2024 году

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Российские банки в 2024 г. заблокировали более 700 000 счетов дропперов – людей, которые добровольно или неумышленно передают мошенникам данные своих карт, например, для обналичивания похищенных денег. Об этом заявил замначальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций Центробанка Андрей Рассказов.

Банки усовершенствовали свои процедуры и теперь могут выявлять дропперов уже меньше чем за 15 минут после начала их операций, рассказал управленец ЦБ на конференции Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это привело к тому, что средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 г. до дней и минут к концу 2024 г.

В марте председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ выступила за введение уголовной ответственности для дропперов. Но на первый раз она предложила обойтись предупреждением, поскольку мошенники в качестве дропперов зачастую привлекают подростков, которые даже не осознают грозящую им ответственность.

Кроме того, ЦБ выступает за введение ограничений на количество карт, которые можно оформить на одного человека. Эта мера не затронет обычных россиян, потому что им, в отличие от дропперов, не нужно открывать по сотне, а то и по тысяче карт. Такой опыт ограничений уже есть в Казахстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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