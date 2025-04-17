Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунта на «Госуслугах»

В телефонном разговоре мошенник называет себя правоохранителем, начальником или представителем госорганов, после чего требует зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Аферист просит включить демонстрацию экрана, предлагая свою помощь для ускорения процесса. Он подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и считывает с экрана код подтверждения. Завершив разговор, мошенник с помощью полученных данных взламывает личную страницу на портале и ограничивает настоящему владельцу доступ к ней.