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/ Общество

Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунта на «Госуслугах»

Ведомости

Аферисты используют схему с демонстрацией экрана смартфона для похищения персональных данных и взлома аккаунта на сайте «Гослуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В телефонном разговоре мошенник называет себя правоохранителем, начальником или представителем госорганов, после чего требует зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Аферист просит включить демонстрацию экрана, предлагая свою помощь для ускорения процесса. Он подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и считывает с экрана код подтверждения. Завершив разговор, мошенник с помощью полученных данных взламывает личную страницу на портале и ограничивает настоящему владельцу доступ к ней.

15 апреля «РИА Новости» сообщали, что гражданам РФ стали приходить фейковые сообщения якобы от портала «Госуслуги» о попытке входа в аккаунт с других устройств. При этом название аккаунта указано с ошибкой – Gos uslugi (раздельное написание). Потенциальной жертве, если она не заходила в учетную запись, советуют связаться со службой поддержки по поддельному номеру телефона.

16 апреля «Известия» писали, что злоумышленники отправляют потенциальным жертвам сообщения о несуществующих юридических проблемах и используют их растерянность для обмана. По словам эксперта компании «Газинформсервис» Марины Пробетс, такая тема нравится мошенникам, так как эксплуатирует естественный страх людей перед правовыми последствиями и госорганами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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