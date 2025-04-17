Мошенники используют демонстрацию экрана для взлома аккаунта на «Госуслугах»
Аферисты используют схему с демонстрацией экрана смартфона для похищения персональных данных и взлома аккаунта на сайте «Гослуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В телефонном разговоре мошенник называет себя правоохранителем, начальником или представителем госорганов, после чего требует зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Аферист просит включить демонстрацию экрана, предлагая свою помощь для ускорения процесса. Он подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и считывает с экрана код подтверждения. Завершив разговор, мошенник с помощью полученных данных взламывает личную страницу на портале и ограничивает настоящему владельцу доступ к ней.
15 апреля «РИА Новости» сообщали, что гражданам РФ стали приходить фейковые сообщения якобы от портала «Госуслуги» о попытке входа в аккаунт с других устройств. При этом название аккаунта указано с ошибкой – Gos uslugi (раздельное написание). Потенциальной жертве, если она не заходила в учетную запись, советуют связаться со службой поддержки по поддельному номеру телефона.
16 апреля «Известия» писали, что злоумышленники отправляют потенциальным жертвам сообщения о несуществующих юридических проблемах и используют их растерянность для обмана. По словам эксперта компании «Газинформсервис» Марины Пробетс, такая тема нравится мошенникам, так как эксплуатирует естественный страх людей перед правовыми последствиями и госорганами.