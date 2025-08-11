Врачам Белой и Сушкевич дали до 9,5 года колонии за убийство младенца

Обе подсудимые выступили против выплаты компенсации. По их словам, Ахмедова не вставала на учет по беременности и не выполняла медицинских предписаний, а потому ее требование «аморально». Сушкевич заявила, что не понимает, «как можно платить за смерть ребенка». Ее адвокат Вячеслав Жуковский просил максимально смягчить наказание с учетом времени, проведенного в СИЗО, указывая на тяжелое психологическое состояние подзащитной. Адвокат Белой Ольга Митюшина назвала запрошенный срок чрезмерно жестким. В последнем слове Белая назвала уголовное дело сфабрикованным.