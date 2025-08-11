Газета
Главная / Общество /

Врачам Белой и Сушкевич дали до 9,5 года колонии за убийство младенца

Ведомости

Суд приговорил калининградских врачей – анестезиолога Элину Сушкевич и бывшего главного врача роддома № 4 Елену Белую – к 9 и 9,5 года колонии общего режима по делу об убийстве новорожденного. Об этом сообщают «РИА Новости».

6 августа в прениях сторон гособвинитель запросил для Сушкевич 9 лет, для Белой – 9,5 года лишения свободы, а также запрет на врачебную деятельность сроком на три года. Прокурор заявлял, что вина подсудимых доказана полностью. Представитель потерпевшей – гражданки Узбекистана Замиры Ахмедовой – подал гражданский иск на 1 млн руб. с каждой из осужденных в счет компенсации морального вреда.

Обе подсудимые выступили против выплаты компенсации. По их словам, Ахмедова не вставала на учет по беременности и не выполняла медицинских предписаний, а потому ее требование «аморально». Сушкевич заявила, что не понимает, «как можно платить за смерть ребенка». Ее адвокат Вячеслав Жуковский просил максимально смягчить наказание с учетом времени, проведенного в СИЗО, указывая на тяжелое психологическое состояние подзащитной. Адвокат Белой Ольга Митюшина назвала запрошенный срок чрезмерно жестким. В последнем слове Белая назвала уголовное дело сфабрикованным.

По версии следствия, в 2018 г. Белая, исполнявшая обязанности главврача, поручила Сушкевич ввести недоношенному новорожденному, родившемуся живым, смертельную дозу сульфата магния, чтобы избежать ухудшения статистики по младенческой смертности. Обвиняемые настаивают, что ребенок был в крайне тяжелом состоянии и умер после проведения реанимационных мероприятий – введения адреналина и массажа сердца. Защита утверждала, что действия медиков соответствовали клиническим протоколам, а смерть наступила по естественным причинам.

