Калининградским врачам Сушкевич и Белой запросили до 9,5 года колонии

Третий судебный процесс в отношении врачей длится около полугода и проходил с участием присяжных. В первый раз, в 2020 г., Калининградский областной суд оправдал медиков, но решение было отменено в апелляции, а само дело передано на новое рассмотрение в Мособлсуд. В августе 2022 г. коллегия присяжных сочла доказанной вину Сушкевич и Белой. В сентябре суд приговорил Белую к 9,5 года, а Сушкевич – к девяти годам лишения свободы. Первый апелляционный суд в апреле 2023 г. признал приговор законным, его правомерность подтвердил в декабре того же года и Второй кассационный суд. Но в октябре 2024 г. президиум Верховного суда отменил судебные акты и направил дело в Первый апелляционный суд на новое рассмотрение для проверки законности приговора, а тот вновь отправил дело на пересмотр в ином составе Мособлсуда.