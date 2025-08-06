Калининградским врачам Сушкевич и Белой запросили до 9,5 года колонии

Калининградским врачам Сушкевич и Белой запросили до 9,5 года колонииРанее коллегия присяжных признала их виновными в убийстве младенца в 2018 году
Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для калининградских медиков – врача-анестезиолога Элины Сушкевич и экс-главврача роддома № 4 Елены Белой – реальный срок лишения свободы по делу об убийстве младенца, передает корреспондент «Ведомостей» из зала Мособлсуда. Для Сушкевич прокурор запросила девять лет колонии общего режима, для Белой – 9,5 года.
Прокурор также потребовала врачам запретить заниматься врачебной деятельностью сроком на три года. Гособвинитель отметил, что вина врачей доказана в полном объеме. Представитель потерпевшей гражданки Узбекистана Замиры Ахмедовой заявила гражданский иск к подсудимым в размере 1 млн руб. с каждой в счет возмещения морального ущерба.
И Сушкевич, и Белая выступили против выплаты компенсации для потерявшей ребенка Ахмедовой. По их мнению, потерпевшая не следовала медицинским предписаниям по беременности и не вставала на учет, а потому ее требование – «аморально». Сушкевич пояснила, что иск не признает, потому что не понимает, «как можно платить за смерть ребенка». Ее адвокат Вячеслав Жуковский настаивал, что его подзащитная уже длительное время находится в стрессе и есть вероятность «суицидальной реакции» на суровый приговор. Защитник попросил суд «максимально минимизировать» наказание с учетом уже отбытого срока в СИЗО. Адвокат второй подсудимой Ольга Митюшина считает запрошенный прокуратурой срок чрезмерно жестким. В последнем слове Белая вновь назвала уголовное дело в ее отношении сфабрикованным. Обе подсудимые продолжали настаивать на своей невиновности.
Как ожидается, приговор будет вынесен 11 августа.
Согласно версии следствия, в 2018 г. Белая, занимавшая должность и. о. главврача, поручила Сушкевич ввести недоношенному ребенку, родившемуся живым, смертельную дозу сульфата магния, чтобы избежать ухудшения статистики по младенческой смертности. При этом обвиняемые врачи утверждают, что младенец находился в крайне тяжелом состоянии и умер после проведения реанимационных мероприятий, в том числе введения адреналина и прямого массажа сердца. Защита настаивала, что действия медиков соответствовали клиническим протоколам, а причина смерти была естественной.
Третий судебный процесс в отношении врачей длится около полугода и проходил с участием присяжных. В первый раз, в 2020 г., Калининградский областной суд оправдал медиков, но решение было отменено в апелляции, а само дело передано на новое рассмотрение в Мособлсуд. В августе 2022 г. коллегия присяжных сочла доказанной вину Сушкевич и Белой. В сентябре суд приговорил Белую к 9,5 года, а Сушкевич – к девяти годам лишения свободы. Первый апелляционный суд в апреле 2023 г. признал приговор законным, его правомерность подтвердил в декабре того же года и Второй кассационный суд. Но в октябре 2024 г. президиум Верховного суда отменил судебные акты и направил дело в Первый апелляционный суд на новое рассмотрение для проверки законности приговора, а тот вновь отправил дело на пересмотр в ином составе Мособлсуда.
Уголовное преследование врачей Сушкевич и Белой вызвало широкий общественный отклик. Поддержку медикам выразили не только коллеги из Калининграда, но и представители медицинского сообщества со всей страны. В суд поступили коллективные письма от пациентов и родителей детей, которых врачи ранее спасли. После вынесения первого обвинительного приговора началась масштабная кампания в их защиту. К ней присоединился президент Национальной врачебной палаты Леонид Рошаль, писал в 2022 г. ТАСС. В регионах прошли акции протеста со стороны врачей и пациентов. Неонатолог Анна Левадная, кандидат медицинских наук, отметила, что выживаемость у 700-граммового недоношенного ребенка крайне низкая, а повышенное содержание магния, вероятно, связано с лечением матери. Рошаль сообщал, что неонатологи, потрясенные обвинительным приговором, будут готовы покинуть профессию, цитировала Lenta.ru.