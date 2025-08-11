Минздрав: опасности заболевания лихорадкой чикунгунья в РФ нет
Сейчас в России отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, специалисты не зарегистрировали ни одного случая заболевания в стране. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает ТАСС.
Он отметил, что при этом в России сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции во время поездки в район распространения болезни. В связи с этим он посоветовал туристам, планирующим поездки в такие страны, соблюдать меры профилактики укусов комаров.
10 августа South China Morning Post (SCMP) сообщала, что в Гонконге зарегистрировали новый завозной случай лихорадки чикунгунья. Его подтвердили у 66-летней женщины. Она вернулась из китайской провинции Гуандун, где в прошлом месяце начала распространяться лихорадка. Еще один предполагаемый заболевший находится под наблюдением после поездки по трем странам.
Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Aedes. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных могут наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.