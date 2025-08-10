В Гонконге зарегистрировали пять случаев заболевания лихорадкой чикунгунья
Новый завозной случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в Гонконге, общее число заболевших достигло пяти человек, передает South China Morning Post (SCMP).
Случай заболевания лихорадкой подтвердили у 66-летней женщины. Она вернулась из китайской провинции Гуандун, где в прошлом месяце начала распространяться лихорадка. По информации центра охраны здоровья, женщина ездила в Фошань к родственникам, в поездке она находилась с 24 июля и вернулась в начале этой недели. Еще один предполагаемый заболевший находится под наблюдением после поездки по трем странам. Таким образом, число подтвержденных случаев за неделю достигло пяти, пишет SCMP.
Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Aedes. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных могут наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь. В период с 27 июля по 2 августа в Китае было выявлено почти 3000 случаев лихорадки: 2770 человек заболели в Фошане, еще 65 – в Гуанчжоу. Случаи заболевания также зафиксировали в Сингапуре, с начала года число заболевших выросло до 17.