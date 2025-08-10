В Гонконге зарегистрировали пять случаев заболевания лихорадкой чикунгунья

Случай заболевания лихорадкой подтвердили у 66-летней женщины. Она вернулась из китайской провинции Гуандун, где в прошлом месяце начала распространяться лихорадка. По информации центра охраны здоровья, женщина ездила в Фошань к родственникам, в поездке она находилась с 24 июля и вернулась в начале этой недели. Еще один предполагаемый заболевший находится под наблюдением после поездки по трем странам. Таким образом, число подтвержденных случаев за неделю достигло пяти, пишет SCMP.