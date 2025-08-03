В Китае за неделю выявили более 2800 новых случаев лихорадки чикунгунья

В конце мая посольство РФ на Шри-Ланке предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. В диппредставительстве заявили, что вспышка является самой мощной за 20 лет. Затем стало известно о первых случаях заболевания на острове среди россиян. В частности, одна из девушек испытывала «жуткие боли в суставах» и температуру тела 40 градусов. Случаи завоза заболевания в Россию не зарегистрированы, заявили тогда в Роспотребнадзоре.