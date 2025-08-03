В Китае за неделю выявили более 2800 новых случаев лихорадки чикунгунья
В китайской провинции Гуандун за неделю было зарегистрировано 2892 новых случая заболевания лихорадкой чикунгунья, смертей или тяжелых случаев нет, пишет Global Times.
Почти 3000 случаев лихорадки выявили в период с 27 июля по 2 августа. Отмечается, что из этого числа 2770 человек заболели в Фошане, еще 65 – в Гуанчжоу. В выходные заместитель директора национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC) Шэнь Хунбин во главе группы специалистов посетил Фошань, где призвал усилить санитарно-эпидемиологических меры и уничтожать места размножения комаров, чтобы сдержать распространение вируса.
Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Aedes. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных может наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.
В некоторых случаях чикунгунья может перерасти в хронические заболевания или привести к серьезным осложнениям. Жителям рекомендуют использовать противомоскитные спирали и устанавливать москитные сетки на окна, а также убирать застоявшуюся воду и мусор, носить светлую одежду с длинными рукавами и использовать репелленты от комаров.
В конце мая посольство РФ на Шри-Ланке предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. В диппредставительстве заявили, что вспышка является самой мощной за 20 лет. Затем стало известно о первых случаях заболевания на острове среди россиян. В частности, одна из девушек испытывала «жуткие боли в суставах» и температуру тела 40 градусов. Случаи завоза заболевания в Россию не зарегистрированы, заявили тогда в Роспотребнадзоре.