В Китае начали бороться с чикунгуньей при помощи гигантских комаров

По мнению ученых, этот способ будет эффективным при борьбе с инфекцией, так как в течение жизни «слоновьи комары» могут съедать от 80 до 100 личинок указанных вредоносных насекомых. Кроме того, власти КНР распорядились выпустить в реки города Фошань более 5000 особей специальной рыбы, которая питается в том числе личинками и самими комарами-переносчиками.