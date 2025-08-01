В Китае начали бороться с чикунгуньей при помощи гигантских комаров
Китайские ученые начали распространять по территории страны личинки гигантских комаров, которые могут питаться другим видом комаров – переносчиками вируса чикунгунья, сообщила китайская газета «Янчэн ваньбао».
«Мы выпустим в дикую природу личинки комаров Toxorhynchites splendens, <…> чтобы они участвовали в борьбе с комарами Aedes», – рассказал доцент кафедры патогенной биологии и биобезопасности медицинской школы Чжуншань Университета Сунь Ятсена в провинции Гуандун Чжан Дунцзин газете.
По мнению ученых, этот способ будет эффективным при борьбе с инфекцией, так как в течение жизни «слоновьи комары» могут съедать от 80 до 100 личинок указанных вредоносных насекомых. Кроме того, власти КНР распорядились выпустить в реки города Фошань более 5000 особей специальной рыбы, которая питается в том числе личинками и самими комарами-переносчиками.
В конце июля стало известно, что с 20 по 26 июля в городе Фошань на юге Китая врачи зафиксировали более 2800 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья. После этого правительство начало вводить меры по борьбе с инфекцией.