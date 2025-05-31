Роспотребнадзор оценил ситуацию с лихорадкой чикунгунья в России

Посольство РФ на Шри-Ланке 26 мая предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. В диппредставительстве заявили, что вспышка является самой мощной за 20 лет. 29 мая Telegram-канал Shot сообщил о первых случаях заболевания на острове среди россиян. В частности, одна из девушек испытывала «жуткие боли в суставах» и температуру тела 40 градусов.