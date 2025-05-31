Роспотребнадзор оценил ситуацию с лихорадкой чикунгунья в России

Роспотребнадзор оценил ситуацию с лихорадкой чикунгунья в РоссииСлужба представила рекомендации при поездке за рубеж
Специалисты следят за информацией о лихорадке чикунгунья – случаи завоза заболевания в Россию не зарегистрированы. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Сообщение появилось на фоне сообщений о заболевании российских туристов на Шри-Ланке и Мальдивах.
Вирус чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами. Среди симптомов: внезапное повышение температуры, сильная боль в суставах и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса.
Роспотребнадзор представил рекомендации перед поездкой за рубеж:
Перед отправлением узнать о случаях арбовирусных инфекций в регионе и следовать советами местных органов здравоохранения,
Использовать репелленты для защиты от укусов насекомых,
Носить светлую одежду с длинными рукавами и брюки,
Установить москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах,
Избегать экскурсий в болотистые районы.
«На данный момент в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекционных заболеваний. В Российской Федерации случаи завоза лихорадки чикунгунья не зарегистрированы», – сообщили в службе.
В Роспотребнадзоре отметили, что в РФ есть тест-системы для оперативной диагностики заболевания, а в пунктах пропуска через государственную границу функционирует система «Периметр» – она анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Посольство РФ на Шри-Ланке 26 мая предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. В диппредставительстве заявили, что вспышка является самой мощной за 20 лет. 29 мая Telegram-канал Shot сообщил о первых случаях заболевания на острове среди россиян. В частности, одна из девушек испытывала «жуткие боли в суставах» и температуру тела 40 градусов.
31 мая канал сообщил о «панике» среди российских туристов на Мальдивах. По данным Shot, территории отелей не обрабатывают от желтолихорадочных комаров. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) позже заявили, что роста числа обращений туристов из России из-за лихорадки на Мальдивах не зафиксировано.
Вспышки на Шри-Ланке и Мальдивах – не первые за весну 2025 г. Прошлые случаи резкого роста заболеваемости чикунгуньей были зарегистрированы на острове Реюньон (Франция) возле Мадагаскара. Французские СМИ передавали, что с августа 2024 г. по начало апреля 2025 г. на Реюньоне зафиксировано более 20 000 случаев заражения.
5 апреля Роспотребнадзор сообщал, что с начала года в мире зафиксировано около 100 000 случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. Уточнялось, что 19 завозных случаев было отмечено на Тайване, в Австралии, Чили и Германии.