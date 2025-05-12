Роспотребнадзор ожидает пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в августе
Наибольший риск заражения лихорадкой Западного Нила в России в этом эпидсезоне ожидается в период с июня по сентябрь, а пик заболеваемости – в августе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
Наибольший эпидемиологический риск прогнозируется в субъектах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, в которых ранее выявлялись больные лихорадкой. На юге европейской части страны, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя, риск заражения населения существует с апреля по октябрь.
В ведомстве напомнили, что специфическая профилактика лихорадки Западного Нила не разработана и специфических методов лечения нет, проводится лишь симптоматическая терапия. Для защиты от инфекции Роспотребнадзор рекомендует профилактику. В частности, устранение источников размножения и гнездования переносчиков инфекции, а также избегание возможных комариных укусов.
Лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием, природные очаги которого расположены в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Болезнь получила свое название в честь провинции Западного Нила в Уганде, где в крови местной жительницы впервые выявили вирус – возбудитель лихорадки. Он способен выживать в замороженном и высушенном состоянии. К гибели вируса приводит продолжительное воздействие высоких температур – свыше 56°C.
На конец августа 2024 г. заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России превысила значение среднемноголетнего показателя на 13%, составив 0,08 случая на 100 000 населения. По данным Роспотребнадзора, заражения инфекцией были зарегистрированы в 22 из 89 регионов страны.