Роспотребнадзор ожидает пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в августе

В ведомстве напомнили, что специфическая профилактика лихорадки Западного Нила не разработана и специфических методов лечения нет, проводится лишь симптоматическая терапия. Для защиты от инфекции Роспотребнадзор рекомендует профилактику. В частности, устранение источников размножения и гнездования переносчиков инфекции, а также избегание возможных комариных укусов.