Лихорадка Западного Нила: что о ней известно

Лихорадка Западного Нила: что о ней известноИ как болезнь с тропическим названием появилась в Центральной России
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Из-за теплой погоды переносчики вируса появились в несвойственных им регионах.
Лихорадка Западного Нила – инфекционное заболевание, природные очаги которого расположены в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Болезнь получила свое название в честь провинции Западного Нила в Уганде, где из крови местной жительницы впервые выявили вирус – возбудитель лихорадки. Он способен выживать в замороженном и высушенном состоянии. К гибели вируса приводит продолжительное воздействие высоких температур – более 56 °C.
Птица – комар – человек
Естественными резервуарами вируса в природе являются птицы, мигрирующие из эндемичных районов Африки, сказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков. В основном речь идет о пернатых, живущих в воде и около воды, сообщается на сайте Центра гигиенического образования населения при Роспотребнадзоре. Укусив инфицированную птицу, комары и клещи становятся переносчиками вируса. Заражение также возможно при переливании крови, трансплантации органов и через материнское молоко.
Опасные комары долетели до Подмосковья
Случаи заражения лихорадкой, по данным Роспотребнадзора, были зафиксированы в 22 из 89 регионов страны. Эндемичными, т. е. характерными для определенной местности, зонами распространения лихорадки в России традиционно считаются южные регионы, такие как Волгоградская и Астраханская области, говорит Поздняков. Сейчас же, по данным Роспотребнадзора, комары – переносчики вируса обитают как в Центральной России, так и в Поволжье. Как отметил инфекционист сети клиник «Будь здоров» Глеб Рыжов, случаи заражения лихорадкой Западного Нила отмечены даже в Подмосковье. Увеличение ареала обитания комаров, способных переносить лихорадку, как заявили в Роспотребнадзоре, связано с «потеплением климата».
Заболевших стало больше
Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России на конец августа превысила среднемноголетний показатель на 13%, составив 0,08 случая на 100 000 населения, следует из данных Роспотребнадзора.
Болезнь, похожая на грипп
Инкубационный период при заражении вирусом Западного Нила составляет от 2 до 8 дней, но может удлиняться до трех недель. К симптомам инфекции относятся повышение температуры тела до 38–40 °C, общая слабость, интенсивная головная боль, а также боль в глазах, мышцах, пояснице и суставах, сказано на сайте Центра гигиенического образования населения. При поражении центральной нервной системы возникают рвота, заторможенность и симптомы, характерные для менингита.
В 80% случаев болезнь протекает бессимптомно, но также распространена и гриппоподобная форма. Примерно в 1% случаев наблюдаются тяжелые формы, связанные с поражением центральной нервной системы, следует из данных Центра гигиенического образования населения. Наиболее тяжелая форма заболевания – менингоэнцефалит с летальностью, близкой к 50%.
Риск вспышки заболевания низок
От человека к человеку болезнь не передается. Крупные эпидемиологические вспышки лихорадки Западного Нила невозможны из-за ограниченного числа переносчиков, считает Поздняков. На сайте Центра гигиенического образования населения сказано, что в регионах с длительной циркуляцией вируса у населения развивается коллективный иммунитет и болезнь протекает легче. Но при распространении вируса на новые территории часто преобладают тяжелые формы с поражением центральной нервной системы.
Пожилые люди – в группе риска
Лихорадка может быть смертельной, особенно для людей из групп риска: старше 60 лет, с сахарным диабетом, сниженным иммунитетом, в частности с хроническим гепатитом С, ВИЧ-инфекцией и онкологическими заболеваниями, рассказал «Ведомостям» медицинский директор «СберЗдоровья» Вуада Мохамед Али.
Лекарства от вируса нет
Эффективных противовирусных препаратов для лечения лихорадки Западного Нила не существует, следует из данных Центра гигиенического образования населения. Больным проводят симптоматическое лечение, но в большинстве случаев прогноз благоприятный.
Репеллент как профилактика
Для защиты от инфекции Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов комаров: использовать репелленты, носить закрытую одежду при прогулках на природе, устанавливать антимоскитные сетки. Также служба просит не создавать условия для размножения комаров на приусадебных участках.