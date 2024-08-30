Лихорадка Западного Нила: что о ней известно

Случаи заражения лихорадкой, по данным Роспотребнадзора, были зафиксированы в 22 из 89 регионов страны. Эндемичными, т. е. характерными для определенной местности, зонами распространения лихорадки в России традиционно считаются южные регионы, такие как Волгоградская и Астраханская области, говорит Поздняков. Сейчас же, по данным Роспотребнадзора, комары – переносчики вируса обитают как в Центральной России, так и в Поволжье. Как отметил инфекционист сети клиник «Будь здоров» Глеб Рыжов, случаи заражения лихорадкой Западного Нила отмечены даже в Подмосковье. Увеличение ареала обитания комаров, способных переносить лихорадку, как заявили в Роспотребнадзоре, связано с «потеплением климата».