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На Шри-Ланке предупредили о вспышке лихорадки чикунгунья

Ведомости

Власти Шри-Ланки зафиксировали наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Об этом сообщили в посольстве РФ на острове.

Заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Среди симптомов – сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса.

Российское посольство призвало устанавливать защитные сетки от комаров, опрыскивать репеллентами открытые участки кожи или одежду, носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время.

В начале апреля Роспотребнадзор после сообщений о росте заболеваемости лихорадкой чикугунья на французском острове Реюньон заявил, что случаи заболевания на территории России зарегистрированы не были.

Как отмечали в ведомстве, с начала года в мире зафиксировано около 100 000 случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. В том числе, 19 завозных случаев было отмечено на Тайване, в Австралии, Чили и Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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