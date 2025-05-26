На Шри-Ланке предупредили о вспышке лихорадки чикунгунья

Как отмечали в ведомстве, с начала года в мире зафиксировано около 100 000 случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. В том числе, 19 завозных случаев было отмечено на Тайване, в Австралии, Чили и Германии.