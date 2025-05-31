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Союз туриндустрии не фиксирует обращения россиян на Мальдивах из-за чикунгуньи

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Роста числа обращений туристов из России из-за лихорадки чикунгунья на Мальдивах не зафиксировано. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, пишет ТАСС.

«Туристические компании не фиксируют увеличения обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы», – сказал он. 

26 мая посольство РФ на Шри-Ланке предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. Среди симптомов заболевания – сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса. чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами. 

О первых случаях заражения россиян начал сообщать Telegram-канал Shot с 29 мая. Одна из девушек испытывала «жуткие боли в суставах» и температуру тела 40 градусов.

31 мая Shot писал, что территории отелей на Мальдивах не обрабатывают от жёлтолихорадочных комаров, которые переносят болезнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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