Союз туриндустрии не фиксирует обращения россиян на Мальдивах из-за чикунгуньи
Роста числа обращений туристов из России из-за лихорадки чикунгунья на Мальдивах не зафиксировано. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, пишет ТАСС.
«Туристические компании не фиксируют увеличения обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы», – сказал он.
26 мая посольство РФ на Шри-Ланке предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. Среди симптомов заболевания – сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса. чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами.
О первых случаях заражения россиян начал сообщать Telegram-канал Shot с 29 мая. Одна из девушек испытывала «жуткие боли в суставах» и температуру тела 40 градусов.
31 мая Shot писал, что территории отелей на Мальдивах не обрабатывают от жёлтолихорадочных комаров, которые переносят болезнь.