Союз туриндустрии не фиксирует обращения россиян на Мальдивах из-за чикунгуньи

26 мая посольство РФ на Шри-Ланке предупредило о вспышке лихорадки чикунгунья на острове. Среди симптомов заболевания – сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса. чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами.