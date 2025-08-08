Медики Сингапура предупредили о риске распространения чикунгунья в стране

Число случаев заражения лихорадкой чикунгунья в Сингапуре с начала года выросло до 17, что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на еженедельный бюллетень агентства по инфекционным заболеваниям.