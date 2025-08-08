Медики Сингапура предупредили о риске распространения чикунгунья в стране
Число случаев заражения лихорадкой чикунгунья в Сингапуре с начала года выросло до 17, что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на еженедельный бюллетень агентства по инфекционным заболеваниям.
Отмечается, что факторами риска распространения заболевания в Сингапуре являются присутствие комаров рода Aedes, а также наличие вируса у путешественников.
По данным агентства, 13 из 16 случаев заболевания зафиксированы у путешественников, которые недавно вернулись из подверженных распространению заболевания стран. Власти рассмотрят необходимость дополнительных мер в сфере здравоохранения, если число заболевших в Сингапуре вырастет, сообщает Channel News Asia.
3 августа Global Times писал, что в китайской провинции Гуандун за неделю было зарегистрировано 2892 новых случая заболевания лихорадкой чикунгунья, смертей или тяжелых случаев нет. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных может наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.
Роспотребнадзор 6 августа сообщил, что на территории России в настоящий момент не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, но риски завоза существуют. В целях безопасности на пропускных пунктах на границе используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний.