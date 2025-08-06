Роспотребнадзор: в России нет лихорадки чикунгунья, но риски завоза существуют

В сообщении говорится, что лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами комаров рода Aedes, а от человека к человеку болезнь не передается. В РФ также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки, рассказало ведомство. Их численность и данные об отсутствии инфицированности этих насекомых показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности в стране нет.