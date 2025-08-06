Роспотребнадзор: в России нет лихорадки чикунгунья, но риски завоза существуют
На территории России в настоящий момент не зарегистрированы случаи заболеванием лихорадкой чикунгунья, но риски завоза существуют, сообщили на сайте Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун», – заверили в ведомстве.
В сообщении говорится, что лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами комаров рода Aedes, а от человека к человеку болезнь не передается. В РФ также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки, рассказало ведомство. Их численность и данные об отсутствии инфицированности этих насекомых показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности в стране нет.
В целях безопасности на пропускных пунктах на границе используется автоматизированная информационная система «Периметр». Она выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний. Однако ведомство все равно призывает своевременно обращаться к врачу в случае необходимости. В самих странах, где есть риск заражения, избегать укусов насекомых. Роспотребнадзор рассказал, что в России уже есть быстрые тест-системы для определения инфицированности.
3 августа Global Times писал, что в китайской провинции Гуандун за неделю было зарегистрировано 2892 новых случая заболевания лихорадкой чикунгунья, смертей или тяжелых случаев нет. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных может наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.