Очередь на Крымском мосту сократилась до 1770 автомобилей
Суммарно в обоих направлениях очередей на Крымском мосту находится 1770 автомобилей, по данным на 14:00 мск, сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к объекту. В 13:00 их было зафиксировано 1955.
Со стороны Тамани своей очереди ожидают водители 920 транспортных средств. 850 автомобилей находятся на подъезде к мосту со стороны Керчи. Авторы сообщения рассчитали равное для всех водителей время ожидания – около трех часов. Наибольшее количество автомобилей на подъезде к мосту было зарегистрировано в 11:00 мск. Тогда со стороны Тамани их было 1376, со стороны Керчи – 724 транспортных средства.
7 августа в очередях стояло более 3700 автомобилей. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 2070 транспортных средств. Им предстояло ожидание более пяти часов. Для 1632 автомобилистов, стоящих со стороны Керчи, время ожидания составило четыре часа.