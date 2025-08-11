Очередь на Крымском мосту сократилась до 1770 автомобилей

Со стороны Тамани своей очереди ожидают водители 920 транспортных средств. 850 автомобилей находятся на подъезде к мосту со стороны Керчи. Авторы сообщения рассчитали равное для всех водителей время ожидания – около трех часов. Наибольшее количество автомобилей на подъезде к мосту было зарегистрировано в 11:00 мск. Тогда со стороны Тамани их было 1376, со стороны Керчи – 724 транспортных средства.