Главная / Общество /

В Махачкале арестован бывший гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнов

Ведомости

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

Суд заключил Гусейнова под стражу сроком на два месяца – до 6 октября включительно. В настоящее время не уточняется, по какой статье возбуждено уголовное дело.

6 августа стало известно, что ФСБ России совместно с Генпрокуратурой и МВД пресекла крупную мошенническую схему, в рамках которой у государства было похищено федеральное нефтеперевалочное предприятие «Дагнефтепродукт». По данным спецслужбы, к незаконному отчуждению комплекса причастен бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов.

