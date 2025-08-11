В Махачкале арестован бывший гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнов
Суд заключил Гусейнова под стражу сроком на два месяца – до 6 октября включительно. В настоящее время не уточняется, по какой статье возбуждено уголовное дело.
6 августа стало известно, что ФСБ России совместно с Генпрокуратурой и МВД пресекла крупную мошенническую схему, в рамках которой у государства было похищено федеральное нефтеперевалочное предприятие «Дагнефтепродукт». По данным спецслужбы, к незаконному отчуждению комплекса причастен бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов.