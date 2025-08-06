ФСБ: «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей возвращен государству

Госсекретарь республики был задержан 25 июня. 26 июня Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества, приобретенного с нарушениями антикоррупционных норм. Имущество было связано с «Дагнефтепродуктом», которое владело 67 земельными участками и более 360 зданиями и сооружениями, включая трубопроводы и автозаправочные станции.



Как рассказывала прокуратура, Магомедов незаконно вывел из федеральной собственности имущество «Дагнефтепродукта» через преобразование в ОАО, а затем в ООО «Дагестаннефтепродукт», которое позже стало ООО «МСБ холдинг». С 2020 г. учредителями общества стали его родственники. В 2021 г. ОАО «Дагнефтепродукт» преобразовано в ООО «Каспетролсервис» с созданием новых организаций на базе бывшего госпредприятия.



Советский районный суд Махачкалы удовлетворил требования обвинения в полном объеме. 1 июля глава Дагестана Сергей Меликов снял Магомедова с должности.