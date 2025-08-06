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Главная / Общество /

ФСБ: «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей возвращен государству

К хищению нефтекомплекса причастен бывший госсекретарь Дагестана Магомедов
Ведомости

ФСБ РФ совместно с Генпрокуратурой и МВД пресекла крупную мошенническую схему, в рамках которой у государства было похищено федеральное нефтеперевалочное предприятие «Дагнефтепродукт». По данным спецслужбы, к незаконному отчуждению комплекса причастен бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов.

Из сообщения центра общественных связей ФСБ (есть в распоряжении «Ведомостей») следует, что в 2001-2005 гг. чиновник способствовал переводу предприятия из федеральной собственности в республиканскую, после чего актив был продан по заниженной цене аффилированным структурам.

Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск, который был удовлетворен судом. В результате государству возвращен не только «Дагнефтепродукт», но и построенный на его базе нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех». Совокупная стоимость объектов превышает 100 млрд руб.

Кроме того, арестовано имущество фигурантов на сумму более 3 млрд руб., включая денежные средства и ценные предметы. На территории Дагестана, а также в Москве было проведено 70 обысков, в ходе которых были изъяты предметы роскоши, полученные преступным путем. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следственные разбирательства продолжаются.

Госсекретарь республики был задержан 25 июня. 26 июня Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества, приобретенного с нарушениями антикоррупционных норм. Имущество было связано с «Дагнефтепродуктом», которое владело 67 земельными участками и более 360 зданиями и сооружениями, включая трубопроводы и автозаправочные станции.

Как рассказывала прокуратура, Магомедов незаконно вывел из федеральной собственности имущество «Дагнефтепродукта» через преобразование в ОАО, а затем в ООО «Дагестаннефтепродукт», которое позже стало ООО «МСБ холдинг». С 2020 г. учредителями общества стали его родственники. В 2021 г. ОАО «Дагнефтепродукт» преобразовано в ООО «Каспетролсервис» с созданием новых организаций на базе бывшего госпредприятия.

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил требования обвинения в полном объеме. 1 июля глава Дагестана Сергей Меликов снял Магомедова с должности

Магомедов занимал пост госсекретаря с ноября 2021 г., ему 69 лет. В 2010–2013 гг. чиновник был председателем народного собрания республики. Магомедов имеет орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» и медаль «За трудовую доблесть».

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