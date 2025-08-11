На территории России начался период активного цветения аллергенной амброзии
В России начался период активного периода цветения амброзии, одного из самых опасных карантинных сорных растений, сообщает Россельхознадзор.
Для населения особенно опасен период с конца июля до середины сентября, когда пыльца амброзии, разносимая ветром, вызывает слезотечение, ухудшение зрения, повышение температуры тела, воспаление слизистых оболочек дыхательных путей и приступы астмы, в особенности у детей.
Кроме того, амброзия благодаря мощной корневой системе активно подавляет посевы зерновых, зернобобовых, гречихи и пропашных культур, особенно подсолнечника. Она иссушает почву, вынося из нее минеральные питательные вещества, что приводит к снижению урожайности и даже гибели растений. Также качество зеленого корма и сена ухудшается из-за горьких эфирных масел в листьях сорняка.
Амброзия чрезвычайно плодовита, отмечает Россельхознадзор. Один куст может дать до 40 000 семян, а отдельные экземпляры — до 150 000. Семена сохраняют всхожесть до 40 лет, при этом прорастают даже недозрелые семена восковой и молочной спелости.
Для борьбы с амброзией рекомендуется скашивание в период бутонизации, а также многократное скашивание – не менее 3-5 раз за сезон – чтобы не дать сорняку возможности плодоносить, напоминает ведомство. Самым эффективным методом считается вырывание растения с корнем, особенно на небольших территориях.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым владельцы земельных участков обязаны принимать меры по избавлению от борщевика и других видов опасных чужеродных растений.