На территории России начался период активного цветения аллергенной амброзии

Кроме того, амброзия благодаря мощной корневой системе активно подавляет посевы зерновых, зернобобовых, гречихи и пропашных культур, особенно подсолнечника. Она иссушает почву, вынося из нее минеральные питательные вещества, что приводит к снижению урожайности и даже гибели растений. Также качество зеленого корма и сена ухудшается из-за горьких эфирных масел в листьях сорняка.