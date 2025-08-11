Turkish Airlines вновь задержала багаж пассажиров рейсов из Антальи в Москву

1 августа в профильных ведомствах Турции пообещали исправить проблему, возникшую после того, как клиенты компании Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа.



23 июля аэропорт «Пулково» сообщил, что за три дня было принято около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Перевозчик, в свою очередь, позже заявил, что ситуация связана с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Turkish Airlines отправляет не прилетевший багаж следующими рейсами, а аэропорт в оперативном режиме обрабатывает заявки пассажиров по его розыску.