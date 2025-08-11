Turkish Airlines вновь задержала багаж пассажиров рейсов из Антальи в Москву
Авиакомпания Turkish Airlines снова допустила задержку багажа на нескольких рейсах из Антальи в Москву, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Внуково».
По данным воздушной гавани, на рейсе TK 3050 не доставлены 36 единиц багажа, на TK 3002 – 40 единиц. Они прибудут дополнительным рейсом TK-211 из Антальи 12 августа в 00:30. На рейсе TK 3038 задержаны 94 единицы, а на TK 3168 – 45, время их прибытия будет сообщено позже.
В «Внуково» уточнили, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует пассажирам следить за информацией на табло прибытия багажа.
1 августа в профильных ведомствах Турции пообещали исправить проблему, возникшую после того, как клиенты компании Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа.
23 июля аэропорт «Пулково» сообщил, что за три дня было принято около 350 заявлений на более чем 500 мест багажа. Перевозчик, в свою очередь, позже заявил, что ситуация связана с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов. Turkish Airlines отправляет не прилетевший багаж следующими рейсами, а аэропорт в оперативном режиме обрабатывает заявки пассажиров по его розыску.