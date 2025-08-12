Писателя Дмитрия Быкова объявили в международный розыск

Распространение книг уехавшего из России Быкова было приостановлено издательством АСТ в декабре 2024 г. При этом в июле 2025 г. стало известно, что он вошел в топ-10 самых упоминаемых в сети российских писателей. Кроме него, в рейтинге также значатся еще два писателя-иноагента: Борис Акунин и Дмитрий Глуховский.