Писателя Дмитрия Быкова объявили в международный розыск
Россия объявила писателя Дмитрия Быкова
Быков получил статус иноагента в июле 2022 г. 30 апреля 2025 г. против писателя возбудили уголовное дело по статьям о дискредитации армии и уклонении от обязанностей иноагента. В связи с этим в августе текущего года Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал его на два месяца.
Распространение книг уехавшего из России Быкова было приостановлено издательством АСТ в декабре 2024 г. При этом в июле 2025 г. стало известно, что он вошел в топ-10 самых упоминаемых в сети российских писателей. Кроме него, в рейтинге также значатся еще два писателя-иноагента: Борис Акунин и Дмитрий Глуховский.