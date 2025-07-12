В топ самых упоминаемых писателей в РФ вошли Прилепин, Быков и Акунин

В топ самых упоминаемых писателей в РФ вошли Прилепин, Быков и АкунинПопулярность первого связана с боевыми действиями на Украине, а иноагентов – с «инерцией прошлых лет»
Топ-10 самых упоминаемых в сети российских писателей возглавил Захар Прилепин, активно комментирующий события, которые связаны с боевыми действиями на Украине. Помимо него в этот список вошли три автора со статусом иноагента – Борис Акунин, Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский. К такому выводу пришел исследовательский центр «Сидорин Лаб» на основе мониторинга среди авторов, составляющих корпус современной русской литературы.
Мониторинг велся с помощью системы Brand Analytics на протяжении трех месяцев: с 1 февраля по 30 апреля 2025 г. Всего было собрано 120 346 сообщений. Суммарный охват составил 204,7 млн вероятных просмотров, а общее вовлечение – 3,6 млн пользовательских реакций (лайков, репостов и комментариев). Кроме упомянутых четырех авторов в топ-10 вошли Сергей Лукьяненко, Алексей Иванов, Виктор Пелевин, Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин и Александр Проханов.
На долю Прилепина пришлось более 34 000 сообщений (29% от собранных упоминаний), при этом позитивное содержание преобладало над негативным. На протяжении трех месяцев Прилепин чаще всего упоминался в связи с актуальной политической повесткой, говорится в исследовании. Он, в частности, комментировал работу военных из Северной Кореи в Курской области и редактировал литературные произведения участников боевых действий на Украине. Помимо этого в соцсетях все еще упоминалось покушение на писателя под Нижним Новгородом в 2023 г. Чаще всего при обсуждении автора встречались слова «дзен» (17 043 раз), «статья» (14 702), «год» (10 726), «Россия» (9124), «история» (7621).
Какие литературные жанры обсуждаются больше
«Писатели-иноагенты» Акунин (около 4500 упоминаний) и Быков (около 4300) занимают 5-е и 6-е места. Аналитики зафиксировали преобладание негативных упоминаний, связанных с получением статуса иноагента и возбуждением против них уголовных дел. Согласно исследованию, политическая позиция авторов и реакция на нее официальных ведомств создала им «эффектную рекламу, пусть и с приставкой анти-». Что касается Глуховского (около 2900 упоминаний), он замыкает десятку лидеров. Автор попал в топ благодаря новости о своем участии в разработке новой части компьютерной игры «Метро». «Это отличает его от других авторов-иноагентов, попавших в топ-10 по частотности упоминаний из-за скандалов и уголовных дел», – отмечается в исследовании.
Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили) был признан иноагентом 12 января 2024 г. Почти за месяц до этого, 18 декабря 2023 г., против писателя было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Быков получил статус иноагента в июле 2022 г. 30 апреля 2025 г. против него возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии, а также за уклонение от обязанностей иноагента. В декабре 2024 г. издательство АСТ (входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо–АСТ») приостановило распространение книг уехавших из России Акунина и Быкова.
Глуховский же стал иноагентом в начале октября 2022 г. Согласно позиции суда, писатель получал средства от зарубежных организаций с 2021 г. Утверждалось, что в разное время с октября 2021 г. по март 2022 г. автору перечисляли средства производитель видеоигр Koch Media, австрийская Joel Gotler + Associates Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), бельгийский банк ING Belgium SA/NV и немецкая Nibbe Bettina Barbara. В общей сложности Глуховский получил от них более 135 000 руб.
Популярность авторов из топа-10 объясняется не только силой литературных произведений, но и широким резонансом в медиаполе: активными общественно-политическими высказываниями, громкими интервью, участием в культурных инициативах, заявила «Ведомостям» генеральный директор «Сидорин Лаб» Дарья Свистунова. Лидеры рейтинга – Прилепин, Лукьяненко и Иванов – сумели привлечь к себе внимание в том числе благодаря киноверсиям их произведений, сказала она. По мнению Свистуновой, авторы превратили писательский труд в постоянный диалог с аудиторией.
Включение авторов, признанных иноагентами, в топ обсуждаемых фигур современной литературы также может объясняться инерцией прошлых лет, заявил «Ведомостям» кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. «Глуховский, Быков, Акунин годами издавались в России, были тут публичными фигурами. Их хорошо знают, помнят, они имеют своего читателя, и это не может исчезнуть в один момент после присвоения статуса иноагента», – отметил он. При этом Летняков подчеркнул, что статус иноагента, несмотря на воспринимаемую частью аудитории «оппозиционную» маркировку, в целом работает против автора: с каждым годом таким писателям становится все труднее добираться до широкой публики.
Отвечая на вопрос о популярности Прилепина, Летняков связал ее рост с текущей политической ситуацией. Хотя писатель был достаточно известен и до 2022 г., ситуация способствуют усилению его позиции, сказал он. Дополнительную роль, по словам эксперта, сыграли и резонансные события вокруг Прилепина.