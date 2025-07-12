В топ самых упоминаемых писателей в РФ вошли Прилепин, Быков и Акунин

На долю Прилепина пришлось более 34 000 сообщений (29% от собранных упоминаний), при этом позитивное содержание преобладало над негативным. На протяжении трех месяцев Прилепин чаще всего упоминался в связи с актуальной политической повесткой, говорится в исследовании. Он, в частности, комментировал работу военных из Северной Кореи в Курской области и редактировал литературные произведения участников боевых действий на Украине. Помимо этого в соцсетях все еще упоминалось покушение на писателя под Нижним Новгородом в 2023 г. Чаще всего при обсуждении автора встречались слова «дзен» (17 043 раз), «статья» (14 702), «год» (10 726), «Россия» (9124), «история» (7621).