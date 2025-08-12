Организаторы концерта в день теракта в «Крокусе» не связались с полицией заранее

4 августа Второй западный окружной военный суд начал процесс по уголовному делу о теракте. На скамье подсудимых кроме четырех человек, которые обвиняются непосредственно в исполнении теракта, оказались еще 15 соучастников. В конце заседания всем им суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода – до 7 января. Слушания будут проходить по расписанию три раза в неделю.