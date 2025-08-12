Организаторы концерта в день теракта в «Крокусе» не связались с полицией заранее
Организаторы концерта группы «Пикник», перед которым террористы напали на посетителей «Крокус сити холла», не сообщали заблаговременно полиции Красногорска о том, где пройдет мероприятие, передает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.
Как отмечается в тексте показаний начальника отделения охраны общественного порядка УМВД России по городскому округу Красногорск, на территории проведения концерта все-таки была проведена проверка экспертом-кинологом. Несмотря на позднее получение сообщения от организаторов, к «Крокусу» приблизили пеший наряд ППС. Двое полицейских с 18:00 находились там вместе с представителями службы безопасности концертного зала.
В соответствии с другими материалами дела, организатором концерта и потерпевшей стороной по делу стала компания MSM Group. Один из пострадавших при теракте подавал в суд на организацию с требованием компенсации за причинение вреда здоровью, однако иск отклонили.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четверо преступников открыли огонь в здании. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. В СК РФ пришли к выводу, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
4 августа Второй западный окружной военный суд начал процесс по уголовному делу о теракте. На скамье подсудимых кроме четырех человек, которые обвиняются непосредственно в исполнении теракта, оказались еще 15 соучастников. В конце заседания всем им суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода – до 7 января. Слушания будут проходить по расписанию три раза в неделю.