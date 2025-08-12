Инфекционисты призвали к срочным мерам против менингококка
«Даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней», – отметила врач.
Как рассказал в разговоре с изданием доктор медицинских наук Михаил Фаворов, необходимые для предотвращения распространения инфекции вакцины уже существуют. Стране необходимо финансировать ее производство и внести прививки от менингококка в общий календарь. Степанова объяснила, что сейчас эта вакцинация входит только в календарь по эпидпоказаниям, что «дает возможность прививать людей в случае эпидемиологической опасности».
В конце июля Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что новая вакцина от менингококковой инфекции начнет применяться в России в 2027 г. По данным ФМБА, вакцина имеет уникальный состав, включающий серотипы A, C, Y, W и рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является наиболее распространенным в России.