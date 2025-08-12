Инфекционисты призвали к срочным мерам против менингококка

Как рассказал в разговоре с изданием доктор медицинских наук Михаил Фаворов, необходимые для предотвращения распространения инфекции вакцины уже существуют. Стране необходимо финансировать ее производство и внести прививки от менингококка в общий календарь. Степанова объяснила, что сейчас эта вакцинация входит только в календарь по эпидпоказаниям, что «дает возможность прививать людей в случае эпидемиологической опасности».