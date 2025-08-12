Террористы получили оружие за день до нападения в «Крокус сити холле»
Группировка, совершившая нападение на посетителей концертного зала «Крокус сити холл», получила оружие за день до теракта, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Агентство выяснило, что это произошло 21 марта 2024 г. Оружие находилось в лесном массиве в Подмосковье и было перевезено из Дагестана. Кроме того, в тот же день соучастник преступления Шахромжон Гадоев в лесной местности за 15 км от МКАД по Дмитровскому шоссе передал исполнителям теракта три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы. После этого оружие находилось в квартире в Красногорске.
Судебный процесс начался 4 августа в здании Мосгорсуда. На скамье подсудимых были четверо террористов и их 15 соучастников. Второй западный окружной военный суда продлил меру пресечения для всех обвиняемых. Они будут находиться под стражей до 7 января.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четверо преступников открыли огонь в здании. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. В СК РФ пришли к выводу, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».