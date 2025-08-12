Террористы получили оружие за день до нападения в «Крокус сити холле»

Агентство выяснило, что это произошло 21 марта 2024 г. Оружие находилось в лесном массиве в Подмосковье и было перевезено из Дагестана. Кроме того, в тот же день соучастник преступления Шахромжон Гадоев в лесной местности за 15 км от МКАД по Дмитровскому шоссе передал исполнителям теракта три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы. После этого оружие находилось в квартире в Красногорске.