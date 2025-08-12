МВД перечислило ключевые маркеры обмана при онлайн-покупках
МВД России назвало ключевые маркеры обмана, с которыми покупатели могут столкнуться при покупках в интернете. Рекомендации опубликовало управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Первый – это перенос общения в неофициальные мессенджеры, например предложение перейти в WhatsApp. Мошенники избегают платформ с защитой покупателя и историей переписки.
Вторым маркером обмана при онлайн-покупках является требование перевода средств на карту физического лица. Легальные магазины работают через счета юрлиц или ИП.
Опасность должны вызывать запросы дополнительных «возвратных» взносов и обещания мгновенного возврата средств, а также внезапное изменение минимальной суммы вывода, когда покупателю предлагают доплатить, чтобы получить свои деньги. Среди прочих сигналов – частая смена реквизитов и отказ вернуть средства на этапе оформления заказа.
Также насторожить должен отказ продавца от альтернативных способов доставки и давление на срочность оплаты. Нелегальным является и требование страховки в качестве обязательного авансового платежа, так как законно она оплачивается только при передаче груза.
10 августа МВД предупредило россиян о мошеннических QR-кодах. Вместо перехода на акцию или скидку они могут автоматически перевести деньги на чужой счет.