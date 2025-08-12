Ущерб по делу бизнесмена Новицкого превысил 9 млрд рублей

Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Он был задержан вечером 20 июня 2024 г., тогда же в его доме прошел обыск. Затем Тверской районный суд отправил Новицкого под домашний арест.