Ущерб по делу бизнесмена Новицкого превысил 9 млрд рублей
Сумма хищений, фигурирующих в уголовном деле бизнесмена Евгения Новицкого, превысила 9 млрд руб., сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По его словам, действия обвиняемых привели к банкротству пенсионных фондов, при этом требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд руб.
Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Он был задержан вечером 20 июня 2024 г., тогда же в его доме прошел обыск. Затем Тверской районный суд отправил Новицкого под домашний арест.
По версии следствия, Новицкий и другие лица, действуя в составе группы по предварительному сговору и имея корыстный умысел, разработали план хищения средств АО «НПФ «Урал ФД». Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они намеревались похитить денежные средства фонда, перечисленные в качестве оплаты за бумаги по завышенной стоимости и на нерыночных условиях.