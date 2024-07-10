Суд оставил бизнесмена Новицкого под домашним арестом
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение под домашний арест бизнесмена Евгения Новицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД».
«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – заявила судья Юлия Манеркина (цитата по «РИА Новости»).
Новицкого задержали вечером 20 июня. Тогда же у него дома провели обыск. Суд отправил бизнесмена под домашний арест до 20 августа. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, Новицкий и иные лица по предварительному сговору под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионные резервы и пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях». В рамках дела также был арестован на два месяца индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев. Еще одного фигуранта – Ольгу Илларионову – отправили под домашний арест.
24 июня по делу Новицкого были задержаны председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев и директор инвестиционной группы Константин Бейрит. Тверской суд Москвы отправил Бейрита под домашний арест.