«Коммерсантъ»: бизнесмена Новицкого подозревают в хищении 360 млн рублей
Предприниматель Евгений Новицкий, который был отправлен под домашний арест 22 июня, подозревается в хищении 360 млн руб. из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным следствия, Новицкий совместно с другими лицами разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах намеревались похитить денежные средства АО НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО НПФ «Урал ФД», перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.
Только по вменяемому в вину Новицкому эпизоду ущерб превысил 360 млн руб., пишет «Коммерсантъ». В 2014 г., по данным издания, Новицкий, предприниматели Олег Мезенцев, Ольга Илларионова и другие лица объединились в преступную группу для хищения средств из НПФ «Урал ФД», располагавшегося в Перми и имевшего офис в Москве. Банк России аннулировал лицензию АО НПФ «Урал ФД» в июне 2016 г.
Предпринимателя задержали вечером 20 июня, писал ТАСС. Тогда же у него дома провели обыск. Бизнесмена арестовали до 20 августа. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 по 2005 г. Затем он стал председателем совета директоров компании (до 2006 г.), после – членом совета директоров (с 2006 по 2013 г.). С 2011 по 2013 г. также был независимым директором АФК «Система». В последние годы Новицкий занимал пост первого заместителя генерального директора «Фосагро». Представитель компании говорил «Ведомостям», что Новицкий работал в этой должности с апреля 2019 г. После введения зарубежных санкций в его отношении в июне 2022 г. он ушел с поста и сосредоточился на личных проектах.