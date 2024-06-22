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«Коммерсантъ»: бизнесмена Новицкого подозревают в хищении 360 млн рублей

Ведомости

Предприниматель Евгений Новицкий, который был отправлен под домашний арест 22 июня, подозревается в хищении 360 млн руб. из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным следствия, Новицкий совместно с другими лицами разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах намеревались похитить денежные средства АО НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО НПФ «Урал ФД», перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.

Только по вменяемому в вину Новицкому эпизоду ущерб превысил 360 млн руб., пишет «Коммерсантъ». В 2014 г., по данным издания, Новицкий, предприниматели Олег Мезенцев, Ольга Илларионова и другие лица объединились в преступную группу для хищения средств из НПФ «Урал ФД», располагавшегося в Перми и имевшего офис в Москве. Банк России аннулировал лицензию АО НПФ «Урал ФД» в июне 2016 г.

Предпринимателя задержали вечером 20 июня, писал ТАСС. Тогда же у него дома провели обыск. Бизнесмена арестовали до 20 августа. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 по 2005 г. Затем он стал председателем совета директоров компании (до 2006 г.), после – членом совета директоров (с 2006 по 2013 г.). С 2011 по 2013 г. также был независимым директором АФК «Система». В последние годы Новицкий занимал пост первого заместителя генерального директора «Фосагро». Представитель компании говорил «Ведомостям», что Новицкий работал в этой должности с апреля 2019 г. После введения зарубежных санкций в его отношении в июне 2022 г. он ушел с поста и сосредоточился на личных проектах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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