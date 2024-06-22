«Коммерсантъ»: бизнесмена Новицкого подозревают в хищении 360 млн рублей

Новицкий занимал пост президента АФК «Система» с 1995 по 2005 г. Затем он стал председателем совета директоров компании (до 2006 г.), после – членом совета директоров (с 2006 по 2013 г.). С 2011 по 2013 г. также был независимым директором АФК «Система». В последние годы Новицкий занимал пост первого заместителя генерального директора «Фосагро». Представитель компании говорил «Ведомостям», что Новицкий работал в этой должности с апреля 2019 г. После введения зарубежных санкций в его отношении в июне 2022 г. он ушел с поста и сосредоточился на личных проектах.