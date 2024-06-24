Главу «Селигдара» отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест президента компании «Селигдар» и гендиректора компании «Русские фонды» Константина Бейрита по делу о хищении денежных средств АО «НПФ Урал ФД», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Бейрита, подозреваемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Следствие считает, что председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев и директор инвестиционной группы Константин Бейрит состояли в сговоре с бизнесменом Евгением Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб. Общий ущерб по делу уже составляет 8,8 млрд руб.
По версии следствия, Новицкий и иные лица по предварительному сговору под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионные резервы и пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях».
В «Селигдаре» сообщали, что задержание Бейрита не связано с деятельностью компании и не скажется на оперативном управлении холдингом. Корпорацией продолжат управлять генеральный директор и правление, подчеркнули в холдинге.