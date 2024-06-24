Главу «Селигдара» отправили под домашний арест

Следствие считает, что председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев и директор инвестиционной группы Константин Бейрит состояли в сговоре с бизнесменом Евгением Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб. Общий ущерб по делу уже составляет 8,8 млрд руб.