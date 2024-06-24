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Главу «Селигдара» отправили под домашний арест

Ведомости

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест президента компании «Селигдар» и гендиректора компании «Русские фонды» Константина Бейрита по делу о хищении денежных средств АО «НПФ Урал ФД», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Бейрита, подозреваемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Следствие считает, что председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев и директор инвестиционной группы Константин Бейрит состояли в сговоре с бизнесменом Евгением Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб. Общий ущерб по делу уже составляет 8,8 млрд руб.

По версии следствия, Новицкий и иные лица по предварительному сговору под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионные резервы и пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях».

В «Селигдаре» сообщали, что задержание Бейрита не связано с деятельностью компании и не скажется на оперативном управлении холдингом. Корпорацией продолжат управлять генеральный директор и правление, подчеркнули в холдинге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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