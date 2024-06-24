Котировки «Селигдара» обвалились на 7,6% на фоне задержания Бейрита

К 15:45 мск биржевая цена акций «Селигдара» скорректировалась до 66,81 руб. С закрытия основной торговой сессии 21 июня она сократилась на 6,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,4% до 3103 пунктов, индекс металлов и добычи – на 0,6% до 7713,1 п. С начала года бумаги компании подорожали на 4,8%, индекс Мосбиржи вырос на 0,13%. Отраслевой бенчмарк за период сократился на 0,8%.