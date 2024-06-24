Котировки «Селигдара» обвалились на 7,6% на фоне задержания Бейрита
Котировки полиметаллического холдинга «Селигдар» в ходе торгов упали на 7,6% после сообщения о задержании президента корпорации Константина Бейрита. Максимально стоимость бумаг снижалась до 66,3 руб.
К 15:45 мск биржевая цена акций «Селигдара» скорректировалась до 66,81 руб. С закрытия основной торговой сессии 21 июня она сократилась на 6,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,4% до 3103 пунктов, индекс металлов и добычи – на 0,6% до 7713,1 п. С начала года бумаги компании подорожали на 4,8%, индекс Мосбиржи вырос на 0,13%. Отраслевой бенчмарк за период сократился на 0,8%.
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит были задержаны 22 июня. Их подозревают в особо крупном мошенничестве.
В «Селигдаре» сообщили, что задержание Бейрита не связано с деятельностью компании и не скажется на оперативном управлении холдингом, писал ТАСС. Корпорацией продолжат управлять генеральный директор и правление, подчеркнули в холдинге.
Согласно данным системы «СПАРК интерфакс», Бейриту принадлежит 7,13% акций «Селигдара». Инвестгруппа «Русские фонды» владеет долей 5,18% в акционерном капитале холдинга.