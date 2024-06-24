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Котировки «Селигдара» обвалились на 7,6% на фоне задержания Бейрита

Ведомости

Котировки полиметаллического холдинга «Селигдар» в ходе торгов упали на 7,6% после сообщения о задержании президента корпорации Константина Бейрита. Максимально стоимость бумаг снижалась до 66,3 руб. 

К 15:45 мск биржевая цена акций «Селигдара» скорректировалась до 66,81 руб. С закрытия основной торговой сессии 21 июня она сократилась на 6,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,4% до 3103 пунктов, индекс металлов и добычи – на 0,6% до 7713,1 п. С начала года бумаги компании подорожали на 4,8%, индекс Мосбиржи вырос на 0,13%. Отраслевой бенчмарк за период сократился на 0,8%.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит были задержаны 22 июня. Их подозревают в особо крупном мошенничестве. 

В «Селигдаре» сообщили, что задержание Бейрита не связано с деятельностью компании и не скажется на оперативном управлении холдингом, писал ТАСС. Корпорацией продолжат управлять генеральный директор и правление, подчеркнули в холдинге.

Согласно данным системы «СПАРК интерфакс», Бейриту принадлежит 7,13% акций «Селигдара». Инвестгруппа «Русские фонды» владеет долей 5,18% в акционерном капитале холдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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