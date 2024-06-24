СМИ: задержаны совладельцы «Русских фондов» Васильев и Бейрит по делу Новицкого
По данным «Коммерсанта», это произошло 22 июня. Васильева и Бейрита подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ожидается, что уже 24 июня им могут избрать меру пресечения.
Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб. Общий ущерб по делу уже составляет 8,8 млрд руб.
Новицкого задержали вечером 20 июня. Тогда же у него дома провели обыск. Суд отправил бизнесмена под домашний арест до 20 августа. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, Новицкий и иные лица по предварительному сговору под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионные резервы и пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях». В рамках дела также был арестован на два месяца индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев. Еще одного фигуранта – Ольгу Илларионову – отправили под домашний арест.