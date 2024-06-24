СМИ: задержаны совладельцы «Русских фондов» Васильев и Бейрит по делу Новицкого

По версии следствия, Новицкий и иные лица по предварительному сговору под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионные резервы и пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях». В рамках дела также был арестован на два месяца индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев. Еще одного фигуранта – Ольгу Илларионову – отправили под домашний арест.