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СМИ: задержаны совладельцы «Русских фондов» Васильев и Бейрит по делу Новицкого

Ведомости

Председатель совета директоров «Русских фондов» Сергей Васильев и директор инвестиционной группы Константин Бейрит задержаны по делу бизнесмена Евгения Новицкого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным «Коммерсанта», это произошло 22 июня. Васильева и Бейрита подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ожидается, что уже 24 июня им могут избрать меру пресечения.

Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 г. НПФ «Первый национальный пенсионный», из которого впоследствии было похищено 3,2 млрд руб. Общий ущерб по делу уже составляет 8,8 млрд руб.

Новицкого задержали вечером 20 июня. Тогда же у него дома провели обыск. Суд отправил бизнесмена под домашний арест до 20 августа. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, Новицкий и иные лица по предварительному сговору под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионные резервы и пенсионные накопления его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях». В рамках дела также был арестован на два месяца индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев. Еще одного фигуранта – Ольгу Илларионову – отправили под домашний арест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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