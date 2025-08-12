ФАС выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды

8 августа в ФАС сообщили, что география выявленных картелей с начала 2025 г. охватила все 89 регионов России. Службой возбуждено 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам ФАС приняла 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по этим делам стали 248 хозяйствующих субъектов и 68 организаций-заказчиков.