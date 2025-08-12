ФАС выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картель при закупках химических веществ, предназначенных для водоочистки, на сумму свыше 4,6 млрд руб. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
ФАС подозревает участников рынка в сговоре с целью искусственного завышения цен в ходе торгов. Признаки правонарушения были выявлены на тендерах для предприятий водоснабжения в 23 регионах. Среди них Москва, республика Татарстан и Краснодарский край.
В связи с этим ведомство инициировало дело о нарушении антимонопольного законодательства против компаний «Метахим» и «Трейдпоставка». В случае подтверждения вины организациям грозят оборотные штрафы.
8 августа в ФАС сообщили, что география выявленных картелей с начала 2025 г. охватила все 89 регионов России. Службой возбуждено 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам ФАС приняла 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по этим делам стали 248 хозяйствующих субъектов и 68 организаций-заказчиков.