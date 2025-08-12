Своими делами на рабочих онлайн-созвонах занимаются 60% россиян

26 июня «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование HR-холдинга Ventra и сервиса путешествий «Купибилет» писали, что 52% россиян продолжают работать во время отпуска. Еще 30% опрошенных готовы взяться за работу в отпуске только в случае форс-мажора, а 12% продолжают работать в привычном формате. При этом 55% опрошенных сходятся в том, что работа мешает отдыху, а еще четверть – расценивают это как вынужденную меру. Каждого пятого устраивает вовлеченность в рабочие задачи в нерабочее время.