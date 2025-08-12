Своими делами на рабочих онлайн-созвонах занимаются 60% россиян
Во время рабочих онлайн-созвонов 60% граждан занимаются посторонними делами, в частности готовят, играют с питомцами и тренируются. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть у «Ведомостей»), проведенного «Яндекс 360», куда входит сервис для видеовстреч «Телемост».
Согласно исследованию, почти половина россиян скучают на рабочих онлайн-звонках. О вовлеченности в диалог с коллегами заявили только 27% опрошенных специалистов. Еще 30% респондентов заявили, что тратят не менее 15 минут на подведение письменных итогов каждой видеовстречи, а у 9% из них один конспект занимает свыше 30 минут. При этом 82% россиян согласны иногда делегировать расшифровку и конспектирование созвонов нейросетям, а 6% активно используют соответствующие сервисы.
Опрос проводился в июле 2025 г. среди 1250 респондентов из 17 российских регионов методом онлайн-опроса. Граждане могли выбрать несколько вариантов ответа.
26 июня «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование HR-холдинга Ventra и сервиса путешествий «Купибилет» писали, что 52% россиян продолжают работать во время отпуска. Еще 30% опрошенных готовы взяться за работу в отпуске только в случае форс-мажора, а 12% продолжают работать в привычном формате. При этом 55% опрошенных сходятся в том, что работа мешает отдыху, а еще четверть – расценивают это как вынужденную меру. Каждого пятого устраивает вовлеченность в рабочие задачи в нерабочее время.