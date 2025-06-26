Более половины россиян работают во время отпуска

Более половины россиян работают во время отпускаЭто вписывается в модный тренд workation
Распространение удаленки и гибридных графиков стерло границы между работой и личным временем. Согласно совместному исследованию HR-холдинга Ventra и сервиса путешествий «Купибилет», более половины россиян (52%) продолжают работать во время отпуска.30% опрошенных готовы взяться за работу в отпуске только в случае форс-мажора, а еще 12% продолжают работать в привычном формате, будто они и вовсе не в отпуске.
При этом 55% сходятся в том, что работа мешает отдыху, а еще четверть – расценивают это как вынужденную меру. Каждого пятого устраивает вовлеченность в рабочие задачи в нерабочее время.
В опросе приняли участие более 1200 респондентов.
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