Ограничения на работу аэропортов Самары и Ульяновска сняты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка») сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры были связаны с обеспечением безопасности полетов. Во время их действия на запасной аэродром отправился один самолет, который выполнял рейс в Самару.
12 августа Росавиация также ограничивала работу аэропортов Оренбурга, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Самары, Нижнекамска и Ижевска. Мера применялась на фоне попыток атак украинских беспилотников по российским регионам.
По данным Минобороны России, утром системы противовоздушной обороны сбили три дрона самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской областью. Ночью российские военные отразили атаку 25 украинских беспилотников над Ростовской областью и Ставропольским краем.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил об уничтожении двух украинских БПЛА в регионе. Обошлось без пострадавших и повреждения имущества. Места падения зафиксированы на территории Мелекесского и Чердаклинского районов.