Готовивший теракт против сотрудника Минобороны украинец бежал от мобилизации
Украинец, которого задержали по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего Минобороны, сбежал из Украины после начала мобилизации, заявил он сам во время допроса. Видео распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Я гражданин Украины. В 2023 г. приехал в Россию, уехал из Украины от мобилизации, получил российское гражданство. Через знакомого я познакомился с сотрудником сил специальных операций Украины, он предложил мне документы отсрочки от мобилизации в обмен на диверсионные действия», – рассказал обвиняемый.
Далее он объяснил, что по электронным инструкциям своего «куратора» купил автомобиль, сам сделал из также закупленных материалов взрывное устройство и установил его в дно автомобиля.
12 августа на трассе М-4 произошло задержание преступника. В ФСБ сообщали, что машина, начиненная более чем 60 кг взрывчатки, должна была быть взорвана во время прохода поблизости высокопоставленного военного. Также отмечалось, что обвиняемого завербовали на территории третьей страны.