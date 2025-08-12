Готовивший теракт против сотрудника Минобороны украинец бежал от мобилизации

«Я гражданин Украины. В 2023 г. приехал в Россию, уехал из Украины от мобилизации, получил российское гражданство. Через знакомого я познакомился с сотрудником сил специальных операций Украины, он предложил мне документы отсрочки от мобилизации в обмен на диверсионные действия», – рассказал обвиняемый.