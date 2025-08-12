Черногория запросила помощь НАТО в тушении лесных пожаров
12 августа в Черногории вспыхнули новые очаги лесных пожаров, охватившие сразу несколько муниципалитетов. Об этом сообщает Vreme.
Ситуация считается особенно сложной в окрестностях столицы, где 11 августа пожар уничтожил несколько жилых домов и причинил вред инфраструктуре. По данным властей, пострадали и несколько пожарных, участвующих в ликвидации возгораний.
Правительство Черногории заявило, что в условиях аномально высоких температур, сильного ветра и продолжительной засухи имеющихся сил и средств недостаточно для борьбы с огнем. В связи с этим власти намерены обратиться за помощью к НАТО, чтобы привлечь дополнительные самолеты и вертолеты для тушения пожаров в труднодоступных районах.
В тушении пожаров уже помогают соседние государства: Сербия направила вертолет «Камов», а Хорватия – самолет-амфибию.
Премьер-министр Милойко Спаич заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку жителям, пострадавшим от стихийного бедствия, и примет меры для восстановления разрушенного.
11 августа транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции остановили из-за возгорания в лесу провинции Чанаккале. По словам губернатора Омера Торамана, в ликвидации пожара участвуют семь самолетов и шесть вертолетов. Среди специалистов подключено 455 человек. При этом от угарного газа пострадали 14 граждан. Им уже оказали медицинскую помощь, теперь их жизни ничто не угрожает.