Черногория запросила помощь НАТО в тушении лесных пожаров

11 августа транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции остановили из-за возгорания в лесу провинции Чанаккале. По словам губернатора Омера Торамана, в ликвидации пожара участвуют семь самолетов и шесть вертолетов. Среди специалистов подключено 455 человек. При этом от угарного газа пострадали 14 граждан. Им уже оказали медицинскую помощь, теперь их жизни ничто не угрожает.