Общество

Росавиация сняла временные ограничения в Казани и Оренбурге

Ведомости

Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Оренбурга. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его данным, в период действия меры на запасные аэродромы ушли пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и два самолета, летевших в Оренбург.

Кореняко напомнил, что Росавиация вводила ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на фоне попыток ударов украинских беспилотников по российским регионам. Минобороны сообщало, что утром силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской областью. Ночью российские военные отразили атаку 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольским краем.

12 августа мера также была введена в аэропортах Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Ижевска и Ухты. Мера продолжает действовать в воздушных гаванях Ухты, Ижевска и Нижнекамска.

