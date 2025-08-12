Росавиация сняла временные ограничения в Казани и Оренбурге

Ограничения вводились на фоне попыток ударов украинских беспилотников по российским регионам. Минобороны сообщало, что утром силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской областью. Ночью российские военные отразили атаку 25 дронов над Ростовской областью и Ставропольским краем.