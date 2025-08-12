Подросток погиб в ДТП с электросамокатом на западе Москвы

В прокуратуре Западного административного округа уточнили, что транспорт был арендован через чужой аккаунт, а несовершеннолетние передвигались вдвоем на одном самокате. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с опорой, после чего упал под автобус.