Главная / Общество /

Подросток погиб в ДТП с электросамокатом на западе Москвы

Ведомости

В Москве на Никольской улице произошла авария с участием электросамоката и автобуса, в результате которой погиб несовершеннолетний. Второй подросток, находившийся вместе с ним, получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу Москве.

16-летний житель столицы 2008 г. р., управляя арендованным электросамокатом, врезался в мачту городского освещения. От удара подростка отбросило на проезжую часть, где он оказался под колесами автобуса, двигавшегося в попутном направлении. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил происшествия и покинул место аварии. Позднее его задержали сотрудники полиции.

В результате столкновения управлявший самокатом подросток скончался на месте. Его ровесник, находившийся на транспорте в качестве пассажира, госпитализирован с телесными повреждениями.

В прокуратуре Западного административного округа уточнили, что транспорт был арендован через чужой аккаунт, а несовершеннолетние передвигались вдвоем на одном самокате. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и столкнулся с опорой, после чего упал под автобус.

В правительстве 26 марта состоялось совещание по внесению поправок в правила дорожного движения о запрете на езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах.

