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РБК: в правительстве обсуждают запрет езды на электросамокатах по тротуарам

Ведомости

В правительстве 26 марта состоялось совещание по внесению поправок в правила дорожного движения о запрете на езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В совещании, которое курировал замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров, участвовали представители Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД. По словам собеседника РБК, среди ключевых обсуждаемых изменений в ПДД: запрет передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, введение требования об использовании шлема при передвижении по дороге, повышение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет. Также проговаривался запрет на использование СИМ двоим и более людям одновременно.

16 марта председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права, предложение об этом в Госдуму направил Следственный комитет РФ. Кроме того, права на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт предлагается выдавать с 16 лет, а транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.

По информации МВД, за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ. Это на 47% больше к аналогичному периоду 2023 г. В авариях погибли 44 человека, пострадали еще свыше 4000 граждан. По информации правоохранителей, более трети ДТП с самокатами и другими СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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