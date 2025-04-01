РБК: в правительстве обсуждают запрет езды на электросамокатах по тротуарам
В совещании, которое курировал замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров, участвовали представители Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД. По словам собеседника РБК, среди ключевых обсуждаемых изменений в ПДД: запрет передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, введение требования об использовании шлема при передвижении по дороге, повышение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет. Также проговаривался запрет на использование СИМ двоим и более людям одновременно.
16 марта председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права, предложение об этом в Госдуму направил Следственный комитет РФ. Кроме того, права на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт предлагается выдавать с 16 лет, а транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.
По информации МВД, за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ. Это на 47% больше к аналогичному периоду 2023 г. В авариях погибли 44 человека, пострадали еще свыше 4000 граждан. По информации правоохранителей, более трети ДТП с самокатами и другими СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.