РБК: в правительстве обсуждают запрет езды на электросамокатах по тротуарам

По информации МВД, за девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ. Это на 47% больше к аналогичному периоду 2023 г. В авариях погибли 44 человека, пострадали еще свыше 4000 граждан. По информации правоохранителей, более трети ДТП с самокатами и другими СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.