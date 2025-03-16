Володин: россиян могут обязать получать права для езды на самокатах

За девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 г., сообщил спикер Госдумы со ссылкой на данные МВД. В таких авариях погибли 44 человека, пострадали еще более 4000 граждан. По информации правоохранителей, более трети ДТП с самокатами и другими СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.