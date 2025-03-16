Володин: россиян могут обязать получать права для езды на самокатах
Владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права, предложение об этом в Госдуму направил Следственный комитет РФ, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Электросамокаты предлагается включать в категорию транспортных средств, а понятие «водитель», по мнению СК, должно распространяться на людей, использующих электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Права на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт будут выдавать с 16 лет. Транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт предлагается включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.
«Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, – к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения», – написал Володин.
За девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 г., сообщил спикер Госдумы со ссылкой на данные МВД. В таких авариях погибли 44 человека, пострадали еще более 4000 граждан. По информации правоохранителей, более трети ДТП с самокатами и другими СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.
Правила для средств индивидуальной мобильности начали действовать с 1 марта 2023 г. Они содержат ограничения по скорости до 25 км/ч, а также нормы использования инфраструктуры в зависимости от возраста водителя. При этом также был установлен приоритет пешеходов над пользователями СИМ.